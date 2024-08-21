中國首款3A遊戲「黑神話：悟空」 官媒罕有力捧

中國首款3A（高成本、大規模、高品質）單機遊戲「黑神話：悟空」昨天全球同步發售，銷量已突破450萬份。在近年中國政府擬整頓網路遊戲下，新華社罕有報導稱這是「現象級產品」，「為全球玩家提供了解中國文化的新途徑」。

據介紹，以中國名著「西遊記」為藍本的「黑神話：悟空」，是一款動作角色扮演遊戲，玩家將扮演一位「天命人」，「爲了探尋昔日傳奇的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路」。

據中國媒體華爾街見聞報導，20日早上全球同步發售的「黑神話：悟空」在遊戲市場引發風潮。據國遊暢銷榜統計，該遊戲在PC遊戲平台Steam已售出超過300萬份，加上其他平台，總銷量超過450萬份，總銷售額超過人民幣15億元（約新台幣67億元），上市首日可能已為開發商賺回本錢。

報導引述高盛在最新報告中分析，這對中國主機遊戲行業是重大轉折點，也是中國遊戲走向全球的關鍵一步，可能將刺激對中國遊戲行業的投資，尤其是3A遊戲。

在近年中國擬整頓網路遊戲下，新華社20日在報導中力捧這款新遊戲。報導表示，「網友認為這款現象級產品開啟了國產3A遊戲元年，它在中國遊戲產業實現突破的同時，也為全球玩家提供了了解中國文化的新途徑。」

報導強調這款遊戲掀起中國傳統文化熱潮，「網路上，有人用各種樂器演奏遊戲主題曲，有人介紹遊戲取景地的歷史，還有人深度解析『西遊記』中的角色故事。」

報導還訪問了「黑神話：悟空」製作人馮驥，解釋為何3A遊戲市場一直被美、法、日等國占據，中國現在才在這領域有突破。

羊城晚報20日在報導中形容，「黑神話：悟空」的成功不僅是遊戲行業的勝利，「更是中國文化『出海』的重要里程碑」。

中國國家新聞出版署去年12月曾發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，提出限制網遊消費等，一度導致中國網遊業巨賈騰訊和網易的股價重挫。迄今官方沒有再提及上述管理辦法。

此次中國官媒力捧「黑神話：悟空」，有人認為可能與調整對民營企業或網路遊戲的規管和限制有關。

不過，紐約時報21日報導，擁有「黑神話：悟空」開發商遊戲科學約20%股份的英雄遊戲公司，企圖管控海外玩家直播遊戲時的言論。

YouTube著名電子遊戲主播、法國記者雷尼爾（Benoit Reinier）表示，約3週前他接獲英雄遊戲公司詢問他是否有興趣獲得免費的虛擬密鑰來玩這款遊戲，他對此很感興趣，其後收到英雄遊戲發出的密鑰，並附上一份文件，「概述有關內容創作的基本注意事項」。

該文件提到直播時不要討論的話題，包括「COVID-19」、「強制隔離」或「隔離」，以及有關「女權主義宣傳」等。