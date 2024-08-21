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中國4天內連兩起礦難 共12人死亡2人被困

中央社／ 台北21日電

中國近來礦難不斷。四川省樂山市四合煤礦今天上午10時左右發生事故，截至下午2時已造成7人死亡，另有1人被困。在此之前，雲南省威信縣溝頭礦18日清晨也發生事故，已知造成5人死亡，仍有1人被困。

央視新聞報導，位在四川省樂山市五通橋區石麟鎮的四合煤礦，上午10時左右在封閉風井井筒時發生事故。初步核查有8人被困，經過搶救，截至下午2時已發現7人死亡，另有1人被困，目前正在救援。

在四川樂山礦難前，位在雲南省威信縣三桃鄉的溝頭煤礦，18日清晨5時40分左發生煤層崩塌瓦斯外洩。截至目前已造成5人死亡，另有1人持續被困，救援人員仍在搜救這名被困者。

現場救援人員表示，這起事故發生前，採煤機正在挖煤，在挖掘到厚度僅約90公分的薄煤層時發生崩塌，崩塌量超過300噸，把工作空間全部堵死，造成坑內人員因窒息死亡。

崩塌 瓦斯外洩

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