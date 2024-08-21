德陽造水利大泵大突破 解粵缺水問題

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
立式單級單吸離心泵CFD流態模擬計算圖。圖／本報四川德陽傳真
立式單級單吸離心泵CFD流態模擬計算圖。圖／本報四川德陽傳真

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），近日成功簽訂環北部灣廣東水資源配置工程地心大泵項目合同，將為該泵站提供全部6台水泵。這是繼珠江三角洲水資源配置工程高新沙大泵專案之後，「德陽造」在水利大泵領域的又一重大突破。

環北部灣廣東水資源配置工程，是廣東歷史上引水流量最大、輸水線路最長、建設條件最複雜、總投資最高的跨流域引調水工程。該工程位於廣東省粵西地區，是大陸水網骨幹工程之一，從西江取水，通過地心泵站加壓輸送至湛江、茂名、陽江、雲浮4市，輸水線路總長490.33公里，年增供水量20.79億立方米。工程建成後，將系統性解決當地水資源短缺問題，優化區域水資源配置格局，支撐粵港澳大灣區經濟社會發展。

東方電機為地心泵站開發的單泵，設計流量22立方米/秒，設計揚程168米，揚程變幅1.28，單泵容量46兆瓦，是全球單泵容量最大的立式單級單吸離心泵，也是大陸單泵設計流量最大的離心泵，具有大功率、大流量、高揚程、大變幅等特點。

廣東 水資源 流量

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