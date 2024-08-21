梅蘭芳誕辰130周年 展逾200件珍品

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
梅蘭芳展覽開幕式現場展演了貴妃醉酒、天女散花和穆桂英掛帥選段。圖／本報北京傳真
梅蘭芳展覽開幕式現場展演了貴妃醉酒、天女散花和穆桂英掛帥選段。圖／本報北京傳真

時隔百年仍流光溢彩的戲衣，老唱片裡傳出的戲腔韻味…，「梅藝今輝—紀念梅蘭芳誕辰130周年展」，日前在中國非物質文化遺產館面向公眾開放。此次展覽共展出200餘件與梅蘭芳藝術人生密切相關的展品，包括手稿、書畫、古籍、戲衣、戲單、樂器、唱片等，其中大部分為首次對外展出，全面展現梅蘭芳的藝術造詣、文化人生和家國情懷。

梅蘭芳是譽滿中外的藝術大師，他的童年卻在風雨飄搖中度過。3歲喪父，14歲喪母，他很早就開始分擔贍養家族的重擔。此次展覽中展出的一張1909年的《廣德樓三月初八戲單》，為目前存世最早的梅蘭芳演出戲單，其時梅蘭芳搭班「喜連成」演出，尚不滿15歲。1912年至1932年的20年，是梅蘭芳藝術成長的最重要時期。《太真外傳》是梅蘭芳創排的古裝新戲之一，該戲機關布景流光溢彩，創制新腔曲盡其妙。梅蘭芳在劇中飾演楊玉環，此次展覽展出他在劇中所使用的「舞盤衣」。

專家介紹，梅蘭芳以京劇為主業，兼擅昆曲，為昆曲的扶持振興也做出了重要貢獻。展覽中展出了一件20世紀20至30年代的《遊園驚夢》戲衣，通身繡十團花鳥紋圖案。《遊園驚夢》堪稱梅蘭芳的招牌戲、代表作。

「蒼海龍」琴、清代團龍雲紋女蟒袍……，在展覽中，觀眾可以欣賞到梅蘭芳捐贈的多件珍貴戲衣、樂器及古籍等。據介紹，20世紀初期興起的「整理國故」運動，在當時各界引起極大反響。梅蘭芳也受到該運動影響，留心於傳統戲曲及表演藝術資料的保存，將許多精美的古代藝術文物悉心收藏。1949年後，他又將自己的收藏貢獻給了國家。據統計，中國藝術研究院、梅蘭芳紀念館等單位收藏的梅蘭芳相關藏品達四萬餘件（套）。

展覽中還展出了1948年中國第一部彩色電影《生死恨》的海報，還有1935年勝利公司出品的《抗金兵》唱片。在面對國家和民族的危難艱險之際，梅蘭芳敢於擔當，堅持抗爭。他還曾蓄須明志，拒絕給侵略者演出；避居上海、香港等地，靠賣畫補貼日常用度，體現出堅貞不移的民族氣節。

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