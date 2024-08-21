前7個月 逾1700萬外國人訪陸

新華社報導，「China Travel」在外網火了。今年前7個月，大陸全國各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9%，愈來愈多的外國人加入「中國遊大軍」。

根據大陸國家移民管理局19日發布最新統計數據：前7個月，全國口岸出入境人員3.41億人次，同比增長62.34%；各口岸簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9%；來華旅遊外國人預計拉動消費超1000億元人民幣。

報導稱，這個夏天，一大批外國博主自主拍攝發布在中國旅遊的所見所聞，瀏覽量在外文網站已破10億，掀起一股「中國風」。

大陸國務院新聞辦公室19日舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，國家移民管理局副局長劉海濤在發布會上介紹一系列便利外國人來華政策措施。他將這些政策總結為「方便來」、「多樣來」、「引進來」。

他說，「政策紅利進一步釋放，成為外國遊客說來就來遊中國的流量密碼。」110餘項便利外籍人員來華政策措施，持續優化入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策……更多外籍人員來華，親身感受新時代中國之美。

「方便來」。144小時過境免簽政策已增至37個口岸、54個國家。過境免簽政策自2013年1月開始實施，適用的國家、實施口岸、停留期限、活動區域不斷優化。

「多樣來」。中國相繼推出港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東盟國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省份外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽等政策。近期又出台港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590多萬人次。

「引進來」。進一步放寬口岸簽證申辦條件，為外籍商貿投資人士提供再入境簽證等多項便利服務，保障外籍商務人員想來即來、想留可留。

愈來愈多外國人「遊中國」，最顯著的作用就是帶火了中國入境遊市場。根據國家統計局2023年公開數據，來華旅遊外國人日均消費3459元，今年前7月預計直接拉動消費逾1000億元。

國家移民管理局官員稱，下一步將持續優化完善過境免簽等政策，擴大活動範圍、增加聯動區域、優化開放布局，會同有關部門提升外國人來華在華便利度。