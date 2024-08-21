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福島核事故 陸一度停蓋核電

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸正加速發展核電，此前受到福島核事故影響，核電建設一度喊停，直至近年重啟。

日本福島在二○一一年發生核事故後，大陸便有多個研究機構針對核事故引發的核安全進行研究，大陸新核電廠的興建也因此受到影響。華夏能源網指出，受福島核事故影響，大陸核電建設曾暫停多年，至二○一九年核電閘門重啟，此後五年獲得批准的核電機組逐年遞增。

二○一九年至二○二三年，大陸每年核准的核電機組數量分別為六部、四部、五部、十部、十部，使得大陸已核准及興建中的核電規模均持續領先全球。這次大陸國務院常務會議上，李強更一口氣核准五個核電項目，共十一部核電機組，數量創新高。

據統計，目前大陸商轉中的核電機組共五十五部，總裝機容量五七○三萬千瓦，僅次於美國和法國，位居全球第三。不計入十九日新核准的項目，目前大陸興建中及已核准的核電機組達卅八部，總裝機容量四四八○萬千瓦。

華夏能源網指出，在新能源尚不能獨立支撐能源安全時，核電已成為很多國家的現實選擇。大陸推動中的能源轉型，也催生了對核電的內部需求。

上海證券報報導，中國核能行業協會副理事長兼秘書長張廷克日前在一場論壇上表示，去年大陸核電機組發電量占大陸全國發電量的百分之四點八六，僅相當於當前全球平均水準的一半。為實現碳達峰、碳中和（雙碳）目標，預計到二○三五年，核能發電量在大陸電力結構中的占比將達到百分之十左右，與當前全球平均水準相當。到二○六○年，大陸核能發電量占比將達到百分之十八左右，與當前OECD國家平均水準相當。

核能 核電

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