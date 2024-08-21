陸批准5核電廠 加速發展核能

中國大陸正加快發展核能發電。大陸國務院總理李強十九日主持召開國務院常務會議，一口氣核准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。上海第一財經指出，此次核准的五個核電項目，共涉及十一部核電機組，數量創歷史新高。這十一部核電機組總投資預計將超過人民幣兩千億元（約台幣九千億元）。

中國能源報指出，此次核准的五個核電項目，包括中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一期工程。

第一財經表示，此次核准的中核集團江蘇徐圩核能供熱發電廠項目是全球首個將高溫氣冷堆與壓水堆藕合，創新採用「核反應堆—汽輪發電機組—供熱系統」協同運行模式，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠，建成後將為連雲港兆級石化產業基地大規模供應高品質低碳工業蒸汽，對加快大陸能源、化工等行業綠色低碳轉型具有引領示範作用。

針對各界關注核能安全問題，央視報導，大陸國務院常務會議上強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防範能力，加強全鏈條、全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。

第一財經稱，跡象表明大陸核電建設正在加速。中共中央、國務院七月底發布「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」提出，「加快」西北風電太陽能、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設。該文件還設定到二○三○年目標，非化石能源消費比率提高到百分之廿五左右。

這是大陸自二○一一年日本福島核事故後，首次在官方文件中明確使用「加快」一詞來闡述核電項目的建設步伐。

多位核電業內人士向第一財經表示，未來幾年將是核電在大陸發展的「黃金時期」。

報導稱，每部百萬千瓦級核電機組的總投資超過人民幣兩百億元，但發電能力同樣驚人，每年可滿足百萬人口的生產生活用電需求。

在節能減排方面，百萬千瓦級核電機組相比同規模火電，每年可減少三百萬噸標準煤的消耗，節約大量燃料運輸成本，並減少六百萬噸二氧化碳、二點六萬噸二氧化硫和氮氧化物的排放，環保效益顯著。