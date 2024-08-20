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遼寧葫蘆島市降豪雨遷離6千餘人 建昌縣全境斷訊

中央社／ 台北20日電

中國遼寧省葫蘆島市19日起連續降下豪雨，截至今天下午4時，當地已遷離危險地區民眾6335人。其中，葫蘆島市轄下的建昌縣受豪雨影響，全縣通訊中斷，目前正在搶修中。

遼寧省西部過去兩天出現大豪雨，引發災情。其中葫蘆島市出現特大豪雨，建昌縣先是有4個村落通訊中斷，通往鄉鎮部分道路受損。隨後，縣內通訊骨幹光纜雙向阻斷，造成全縣通訊中斷。

當地政府出動直升機，緊急遷離被困群眾。遼寧省防汛、應急、消防、電力、通訊等相關部門，已經派出人力趕赴建昌縣支援。建昌縣全境今天停工停產，居民非必要不外出，以確保生命財產安全。

據人民日報報導，19日起，葫蘆島市發生連續性強降雨，截至20日下午2時，全市平均降水量139.4毫米，最大降水量高達513.7毫米。

強降雨 豪雨

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