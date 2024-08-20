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流浪貓中10箭「射穿內臟」亡！陸男狠虐7貓釀4死 鑽漏洞無法制裁

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸杭州一處社區日前發生殘忍殺貓案，一隻浪貓身中10箭，內臟遭射穿死亡。示意圖，非當事貓貓。圖／ingimage
中國大陸杭州一處社區日前發生殘忍殺貓案，一隻浪貓身中10箭，內臟遭射穿死亡。示意圖，非當事貓貓。圖／ingimage

可以不愛，但請不要傷害！中國大陸杭州日前發生殘忍殺貓事件，一隻社區流浪貓身中10箭，內臟被射穿，最終不治。後續發現有另外6隻浪貓受到一樣的箭傷，3隻手術搶救，其餘皆死亡。

根據《大風新聞》報導，杭州一處社區日前發現一隻身中數箭的流浪貓，雖然盡速送醫，但內臟遭射傷最終不治。根據動物醫院的X光片，貓貓的頭、胸、背共遭10箭射入，其中一隻斷掉的箭頭卡在貓貓體內。

隨後該社區陸續發現其他受到同樣箭傷的浪貓，包含一開始身中10箭的浪貓在內總共7隻，有4隻已死亡，3隻進行手術搶救。

受訪人宋女士表示，他們懷疑是一位剛留學回來的22歲王姓男子使用吹箭犯案，隨即報警。

警方調閱監視器並比對王男持有的吹箭，監視器因死角沒有拍到證據畫面，而吹箭屬於體育器械，並非管制工具，因此王男24小時後重獲自由。

宋女士補充，目前救治浪貓的費用都是愛心團隊出的，王男與其家人至今一毛錢都沒出，但由於是流浪貓，不屬於個人財產，無法用寵物相關法律制裁王男。

宋女士心痛表示，被10箭射殺的浪貓已在社區生活3、4年，大家輪流餵養，很親人，不咬人也不抓人，也有帶去打疫苗跟結紮，「我感覺這不是正常人能幹出來的事，虐貓者應該受到相應的懲罰」。

宋女士爆料，王男父親是國企老總，事件發生後電話卻都打不通，《大風新聞》記者根據宋女士提供的號碼多次致電王男父親，同樣未獲回應。

不過有愛心人士提供與王男父親的對話紀錄，王男父親稱兒子並非虐貓，「是撲殺流浪貓」，表示社區浪貓氾濫，擔心浪貓抓傷人會傳染狂犬病。愛心人士反駁，即使氾濫也不需自行動手，可以告知管委會。王男父親對此則回應，自己動手確實不好，已教育兒子，他也表示絕不再犯。

由於王男行事殘忍還持有「凶器」，社區其他住戶擔心會有人身安全，對此警方已派員協調。至於王男父親擔心浪貓抓傷人，管委會表示，目前沒有住戶反映過遭到浪貓咬傷、抓傷。

浪貓 虐貓

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