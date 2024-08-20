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7月底凱米颱風 最終在湖南資興造成50死15人失蹤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
凱米颱風所帶來的帶來特大暴雨，導致湖南省資興市超過1.8萬間房屋倒塌。（新華社）
凱米颱風所帶來的帶來特大暴雨，導致湖南省資興市超過1.8萬間房屋倒塌。（新華社）

據《郴州發布》19日消息，凱米颱風（大陸譯為「格美」颱風）7月26日至30日帶來極端強降雨，引發特大暴雨災害，造成當地資興市5個鄉鎮26個村48個村民小組的50名群眾因災遇難、15人失蹤。

《郴州發布》指出，強烈降雨導致資興市山體滑坡1萬9,513處，塌方4萬5,629處，149個村6萬6,793戶電力中斷，152個村1,896個組道路中斷，78個村通信中斷，1,714戶1萬1,869間房屋倒塌，受災人口12.8萬人。

因為建築倒塌數量多、鄉村道路狹窄、河道淤泥堆積嚴重、大型機械設備難以進入和展開、失蹤人員精準定位難等困難，共出動消防、武警等1,168名專業搜救力量，直升機5架，搜救無人機80餘架展開搜救工作。

郴州市氣象台台長陳偉此前通過新華社分析，本輪強降雨期間，資興市平均降雨量達409.9毫米，最大降雨量為673.6毫米。陳偉表示，凱米颱風深入中國內陸後維持熱帶風暴級別，動力強勁，而且颱風影響期間剛好與西南季風相結合，提供源源不斷的水汽。

資興市災情特別嚴重還跟地形、地質有關。湖南省礦產資源調查所地質災害防治中心主任肖穎斌表示，此次資興市受災較為嚴重的地區主要為花崗岩分布區。花崗岩風化後的土質為砂質黏性土，土層厚度較大且較鬆散，雨水下滲速度快，短時間大量雨水滲入會迅速增加土體自重，極易引發山體滑坡。

凱米颱風也在福建引發嚴重災情，據福建省防汛辦統計，截至7月26日下午6時已造成福建76.69萬人受災。另據新華社訊息，福建當時有11條河流發生超警、超保洪水，超警幅度0.06公尺至1.86公尺。

凱米颱風在湖南省資興市造成近兩萬處山崩， 圖為資興市燕窩村8月7日的空拍災後景象。（新華社）
凱米颱風在湖南省資興市造成近兩萬處山崩， 圖為資興市燕窩村8月7日的空拍災後景象。（新華社）
根據當地政府公布的最新數據，7月底的凱米颱風在湖南省資興市最終釀成50人死亡、15人失蹤的慘劇。（新華社）
根據當地政府公布的最新數據，7月底的凱米颱風在湖南省資興市最終釀成50人死亡、15人失蹤的慘劇。（新華社）

凱米颱風 福建 雨量

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