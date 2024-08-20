陸電影暑期檔 總票房破100億
據燈塔專業版數據，截至北京時間8月17日23時25分，大陸電影暑期檔總票房突破100億元（人民幣，下同）。
中新社報導，數據顯示，由沈騰、馬麗主演的喜劇片《抓娃娃》目前以31.1億元位列票房榜榜首，國產懸疑犯罪片《默殺》以13.5億元排在第二位，國產愛情片《雲邊有個小賣部》和海外片《死侍與金剛狼》《神偷奶爸4》分列三至五位。
燈塔專業版數據分析師陳晉說，今年暑期檔最突出的特點是影片供給數量較充足，題材類型更多元化。根據燈塔專業版數據，截至8月17日，今年暑期檔已有138部上映或定檔，已持平去年暑期檔最終上映的140部。
2024年暑期檔中國內地放映規模再創新高，據燈塔專業版數據，截至8月17日，2024年暑期檔已放映超3300萬場電影，同比增長10%，創歷史暑期檔同期新高，營業影院12519家同比增長5%，同樣刷新暑期檔同期最高紀錄，平均票價41.0元保持穩定，與去年同期的40.8元相比小幅提高0.2元。
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