北京低空經濟…長城上叫外賣 無人機送達

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京長城上也可以叫外賣了，圖為美團無人機運送商品至八達嶺長城。（人民網）
北京長城上也可以叫外賣了，圖為美團無人機運送商品至八達嶺長城。（人民網）

北京長城上也能叫外賣了，大陸無人機運用領域越來越廣，外賣平台美團在八達嶺長城開設了北京首條無人機配送服務，能為遊客在幾分鐘之內送消暑產品與緊急救援貨物。

新京報報導，美團無人機八達嶺長城開設北京首條常態化無人機配送，配送降落點設在八達嶺長城南城延長線的南九城樓。

無人機配送從起飛到配送降落最快僅需5分鐘。遊客能在此區域點外賣，以礦泉水、簡餐、防暑與應急藥品最為熱門。

報導稱，外賣物品經秤重、包裝等程序，地勤人員將其固定在無人機上，並執行配送指令，從起飛到降落點最快5分鐘，而從遊客下單至取餐全程最快約20分鐘。

工作人員表示，前期試飛期間，礦泉水、應急藥品等下單較多，無人機配送時間上午10時至下午4時。營運時間結束後，無人機還會協助景區人員清理廢棄物。

這是北京城內首次開通常態化無人機配送服務。美團副總裁、無人機業務負責人毛一年表示，無人機配送解決了外送員難以快速到達等特殊場合的配送難題。

毛一年說明，美團已透過自行研發和完善技術實現安全配送，無人機配送成本也逐年遞減。

2020年10月，八達嶺長城所在的北京市延慶區，獲准為中國民航局首批、且是北京市唯一的「民用無人駕駛航空試驗區」。

中關村延慶園管委會副主任張偉表示，與美團此次合作是低空經濟產業的創新嘗試，未來在無人機物流配送、長城保護、應急救援等方面，將拓展無人機應用建設，發展北京「低空經濟」。

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