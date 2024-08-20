滬蘇低空航線 直升機載客啟航

連接上海浦東國際機場和江蘇昆山城市航站樓的直升機載客航線18日正式開通，這是中國國內首條跨省定點低空載客運輸航線，為長三角區域的低空交通連接開啟了新的篇章。

中新社報導，18日上午8點30分，一架直升機搭載兩名旅客，於昆山城市航站樓東廣場騰空而起，按照既定航線向上海浦東國際機場方向高速駛去。經過28分鐘的飛行，直升機於上午8點58分降落在上海浦東星野飛行基地，再由浦東機場地面服務專車轉送至民航航班，標誌著昆山城市航站樓至上海浦東國際機場的「空空聯運」項目直升機首航成功。

該條跨省聯動開通的低空載客航線運營初期每天固定在早晚高峰時段各執飛一次往返航線。在市場推廣階段，單程執飛價格不超過1800元人民幣／位，服務內容包括從昆山城航樓至上海浦東機場直升機的單程聯運服務，以及落地後機場內的「一對一」專人全流程服務。乘客乘坐直升機，從昆山城市航站樓出發，大約20多分鐘即可抵達上海浦東的起降點，隨後由浦東機場的地面服務專車接駁至機場出發層，全程控制在1小時以內。

低空經濟是全球競逐的新興產業，也是新質生產力的典型代表。相較於傳統的地面交通方式，低空交通在時間效率上具有明顯優勢。目前，上海正積極推進通航運營服務企業開通長三角甚至華東區域低空航線。未來，上海將持續擴大低空航線網絡，增加更多區域聯動的低空航線，並計畫開發上海寶山郵輪旅遊度假區等市內低空旅遊航線。