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亞洲大竹海 蔡倫竹海旅遊風景區

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
「亞洲大竹海」，蔡倫竹海。圖／本報湖南衡陽傳真
「亞洲大竹海」，蔡倫竹海。圖／本報湖南衡陽傳真

蔡倫竹海旅遊風景區，位於衡陽耒陽市，竹海覆蓋兩百多座大小山頭，依山起伏，鬱鬱蔥蔥，面積達16萬畝，是大陸最大的連片竹海，素有「亞洲大竹海」之稱。

景區內耒水穿林而過、繞竹而行，形成水竹勝景。上堡水電站截河而立，河水映襯翠竹，形成高峽平湖美景。

蔡倫竹海，觀海樓。圖／本報湖南衡陽傳真
蔡倫竹海，觀海樓。圖／本報湖南衡陽傳真
蔡倫竹海是集觀光、休閒、探險、尋寶於一體的複合型旅遊風景區，擁有竹林、噴泉、石林、魚化石、水晶石寶藏、洞穴等自然景觀。「竹海三絕」，令人驚歎。一絕是大河灘天然噴泉，可噴射達25公尺，已獲「最高天然噴泉」金氏世界紀錄。二絕是世上唯一的上堡晶礦，遊客可乘小火車進入礦井，體驗神秘的探寶之旅。三絕是保有距今2.5億年的古魚化石，據考證，是大陸唯一完整的扁體魚科魚類化石紀錄。

景區以東漢蔡倫傳授的古代四大發明之一造紙術為根基，打造而成，至今在竹海深處，仍遍布兩百多個土法造紙作坊。此外，保留西漢名相張良的歸隱地「張良洞」、理學大家周敦頤後裔棲息地「周家大屋」、明代著名旅行家徐霞客考察停留處，以及清末中興名臣曾國藩籌糧募餉地。

化石 考察 隱地

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