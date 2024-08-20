常寧印山 一座山匯聚千年歷史名人印章

常寧印山景區，分為「一山三城」，即名人名章城、書法精品城、紀念印章城。以摩岩形式，將中華數千年的名章篆刻於一山，堪稱「中華一絕」。景區以印山文化體驗、地質觀光、鄉村休閒為主題，景點包括印山、中田古民居、財神洞、海已灣及石馬等。

印山，將名章篆刻於山。圖／本報湖南衡陽傳真 印山匯集了約5千枚形態各異的印章圖案，並按朝代先後分為，先秦、古代、近代、及現代印章，刻印於山上。不只是將原印放大後，刻在石頭上而已，還需要經過選石、定位、打磨、選稿上石、雕刻、清洗、上色、拓片等19道工序。印山上有殷商時期的銅璽印、秦始皇的傳國玉璽印、唐太宗的貞觀印等歷朝知名印章。有齋館印、吉語印、閒印、壓印等不同種類的印章，以及陰刻、陽刻等刻法不同的印章。