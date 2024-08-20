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常寧印山 一座山匯聚千年歷史名人印章
常寧印山景區，分為「一山三城」，即名人名章城、書法精品城、紀念印章城。以摩岩形式，將中華數千年的名章篆刻於一山，堪稱「中華一絕」。景區以印山文化體驗、地質觀光、鄉村休閒為主題，景點包括印山、中田古民居、財神洞、海已灣及石馬等。
印山匯集了約5千枚形態各異的印章圖案，並按朝代先後分為，先秦、古代、近代、及現代印章，刻印於山上。不只是將原印放大後，刻在石頭上而已，還需要經過選石、定位、打磨、選稿上石、雕刻、清洗、上色、拓片等19道工序。印山上有殷商時期的銅璽印、秦始皇的傳國玉璽印、唐太宗的貞觀印等歷朝知名印章。有齋館印、吉語印、閒印、壓印等不同種類的印章，以及陰刻、陽刻等刻法不同的印章。
「璽」始出於周，先秦時期印、璽通稱，到了秦朝才有璽和印之分。皇帝用的印章稱為璽，是至高權力的象徵，而臣民所用的印章只能稱為印。秦始皇統一天下後製成傳國玉璽，替代遺失的「九鼎」作為天子的象徵。命丞相李斯在傳國玉璽上寫八個鳥蟲篆字「受命於天，既壽永昌。」由玉工孫壽刻於其上，又稱為「天子璽」。
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