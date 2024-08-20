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天堂山國家森林公園 四季景色迷人

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
天堂山，春賞杜鵑。圖／本報湖南衡陽傳真
天堂山，春賞杜鵑。圖／本報湖南衡陽傳真

天堂山國家森林公園，位於衡陽常寧市。因美若仙境，引人嚮往，得名「天堂山」。地處常寧、桂陽、新田交界處，故有「雞鳴三縣知」之說，身在此山中，還可「一腳踏三縣」。天堂山集雄、奇、險、秀、趣於一體，兼具生態、休閒與文化特色。被譽為「水的源頭、林的海洋、天然氧吧、雲的故鄉、攝影師的天堂。」

天堂山，夏觀雲海。圖／本報湖南衡陽傳真
天堂山，夏觀雲海。圖／本報湖南衡陽傳真
天堂山森林公園，是一座森林覆蓋率達九成的天然綠色氧吧。四季皆可欣賞美景，春賞杜鵑，夏觀雲海，秋望日出，冬賞霧淞。其中以春夏之交風光最知名，漫山遍野的杜鵑爭奇鬥豔，火紅花海與翻騰雲海，交織成美麗畫卷，每年吸引眾多遊客，一覽天堂仙境。炙熱夏季，天堂山成為絕佳避暑勝地，遊客到此露營燒烤，朝看日出，晚賞彩霞。冬日雪景，如同蒼穹下幻化的晶瑩剔透大盆景，美不勝收。

天堂山，體驗瑤族風情。圖／本報湖南衡陽傳真
天堂山，體驗瑤族風情。圖／本報湖南衡陽傳真
森林公園分為南江園景區和九龍塔景區。南江園景區以森林景觀為主，包括杉海尋幽、竹海疊翠、瑤山茶苑等景觀。九龍塔景區則有天堂山、獅子腦、猴子洞等。除美景外，遊客還能體驗瑤族風情，欣賞瑤族傳統文化之美，聆聽瑤家山歌之情。

杜鵑 森林公園 獅子

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