湖南衡陽…石鼓書院 四大書院之首流芳千年

衡陽市是湖南省交通樞紐，湘南政治、經濟、軍事、文化中心，長江中游重要城市。石鼓書院位於衡陽城北， 始建於唐元和五年，迄今已有1200年歷史， 為大陸四大書院之首， 湖湘文化重要發祥地， 自古有「道南正脈」、「石鼓江山錦繡華」美譽。

石鼓書院，享譽「道南正脈」。圖／本報湖南衡陽傳真 四大書院是湖南長沙嶽麓書院，江西九江白鹿洞書院， 河南商丘應天書院，湖南衡陽石鼓書院。創建最早的石鼓書院，宋朝時曾兩度被皇帝賜額，鼎盛千年，名盛朝野，故有「石出蒸湘攻錯玉，鼓響衡嶽震南天。」之說。主要由李忠節公祠、大觀樓、七賢祠等建築組成。

大觀樓內，立有石鼓七賢木像。圖／本報湖南衡陽傳真 石鼓之名，因山形如鼓，故得名。另一說是，水浪擊石，其聲如鼓。書院主建築是大觀樓，始建於明萬曆年末，立有石鼓七賢木刻像，清衡州知府張榮祖作「石鼓書院」，點明書院因七賢而聞名。第一賢李寬，於唐元和三年，在石鼓山上築廬究學，是書院雛形，第二位是唐宋八大家之首韓愈。永貞元年，遊石鼓山，賦詩「題合江亭寄刺史鄒君」，吸引眾多文人慕名而來。

湖湘文化重要發祥地，石鼓書院。圖／本報湖南衡陽傳真 第三賢，宋至道初進士李士真，以私財重建書院。第四位是宋代理學創始者周敦頤，在湖湘名門望族的舅父鄭向家度過十二年。石鼓書院距鄭家大院不過6百多公尺，屬周敦頤日常生活圈。最後三賢是南宋理學家朱熹、張栻、黃幹，皆助益書院文風。

「有字認不得」，禹王碑。圖／本報湖南衡陽傳真 李忠節公祠是為了紀念宋朝民族英雄李芾而建。可歌可泣的長沙抗元之戰，李芾率宋軍死守潭州城，血戰蒙古鐵騎達三個月之久。除夕夜，元兵破城。李芾命部將沈忠，殺盡李家人，以免受辱。沈忠伏地推辭未果，泣血動手後，向李芾復命，李芾仰天長嘯，自刎殉國。沈忠積薪焚屍後，攜妻兒投火，追隨李芾。朝廷贈李芾端明殿大學士， 諡號「忠節」。在衡州城南建李忠節公祠，配祀沈忠，清代移建石鼓山。

石鼓書院，鼎盛千年。圖／本報湖南衡陽傳真 書院有三絕，第一絕「有書翻不動」，即標誌性建築「石書」，鐫刻朱熹在此講學時所作的「石鼓書院記」。在這長2.4公尺，寬1.8公尺的石書上，朱熹讚譽：「衡州石鼓山據蒸湘之會，江流環帶，最為一郡佳處。」

第二絕是「有字認不得」的禹王碑，共有77個蝌蚪文，僅知是商周或更久的文字。碑旁匾額，是明朝三大才子之一的楊慎譯文，大意為「禹奉舜囑託，治理洪水，在外十三年，三過家門而不入。」此碑與黃帝陵、炎帝陵同為中華民族三大瑰寶。第三絕是「有鼓敲不響」的石鼓， 酈道元在「水經注」載，鼓響代表有戰爭要發生了，因此有大力士盧龍將石鼓推進深潭的傳說，如今的石鼓是1965年鑿製。