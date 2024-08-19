免簽後遺症？新加坡豪宅接連遭竊 警方鎖定陸籍嫌犯

中國大陸與新加坡自今年2月9日互免簽證後，近期新加坡破門行竊案突然激增。大陸財新網報導，新加坡高級私宅區近期接連發生10起破門行竊案，涉案贓物總值約385萬新元（約合新台幣9,400萬元）。新加坡警方初步調查顯示，這一系列竊案系中國大陸籍犯罪團夥所為。

報導稱，目前三名嫌犯已落網，警方也確認了另外14名已離境的中國籍嫌犯身分，並尋求中國當局的協助。

財新網指出，根據新加坡警方的最新數據，6月1日至8月4日期間，中國籍嫌犯入境，並在武吉知馬和鐵道走廊一帶的高級私人住宅區實施了10起行竊。

新加坡聯合早報報導，這一犯罪團夥成員來自中國，有計劃地前往新加坡實施盜竊。該團夥分工明確，每人負責不同的角色。有人負責踩點和選擇目標，有人負責破門入室行竊，還有人負責接收贓物。

作案時，他們會攀爬圍牆進入私宅，目標多是臨近公園或叢林的住宅，以便行竊後迅速逃離並掩飾行蹤。一些竊賊會先將贓物藏匿在附近的叢林裡，隨後由另一小隊前來接贓。得手後，犯罪分子會迅速離境。

新加坡內政部長兼律政部長尚穆根8月17日表示，新加坡的犯罪率較低，過去10年破門行竊案持續下降。然而，這次案件顯示，外國人入境新加坡，針對住宅區結夥作案，成為當前的安全威脅。

財新網指出，類似的連環豪宅盜竊案也曾在香港發生。作案者多來自廣西，其中一些為「韋家幫」成員，手法與新加坡近期案件類似。

「韋家幫」是來自廣西東蘭縣的入室盜竊團夥，成員多姓韋，最初活躍於兩廣地區。他們都經嚴格訓練，擅長翻牆和入室盜竊。該團夥高峰時期成員曾達數百人，過去十餘年多次南下深圳，非法入境香港，專門盜竊山頂、西貢、淺水灣、深水灣等豪宅區。

財新網表示，「韋家幫」帶動了其他廣西籍犯罪團夥。「韋家幫」在香港作案時動作迅速，每次都採取旋風式連環作案手法，並在得手後迅速離境。

據香港警方透露，該團夥的作案工具多樣且專業。他們通常由在香港的同夥先行踩點，詳細了解目標豪宅的地形和保安措施後，再由大陸同夥偷渡入境實施盜竊。

財新網統計，新加坡警方公布的此案已逮捕嫌犯和在逃嫌犯中，有兩人姓韋，四人姓龍。