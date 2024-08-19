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陸無良醫美哄騙智能障礙男子 貸款隆胸成B罩杯

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在得知兒子受哄騙進行隆胸手術後，盧姓婦人感到十分心碎及震驚，強調兒子的心智年齡只有五歲。（圖／取自湖北電視綜合頻道）
在得知兒子受哄騙進行隆胸手術後，盧姓婦人感到十分心碎及震驚，強調兒子的心智年齡只有五歲。（圖／取自湖北電視綜合頻道）

中國大陸傳出一起離譜的醫美爭議。湖北武漢一名僅心智年齡只有5歲的19歲男子，日前到一家醫美診所求職時，竟遭診所哄騙進行隆胸。手術讓男子胸部變成B罩杯，留下兩條長長的疤痕，男子為此還簽下人民幣3萬元的貸款協議並需承擔高額利息。男子母親得知後十分震驚和心碎，因此向電視台曝光維權。

據湖北電視台綜合頻道報導，盧姓女人表示，她的兒子向醫美診所詢問工作機會時，一名員工說「你可以先做完隆乳手術，等身體恢復後再開始工作」，理由居然是「手術後可靠直播賺錢」。

儘管男子表示，擔心做完手術後會讓他擁有女性的外表，並表示自己沒有錢。但診所員工向他保證，男性也可以做，然後說服他分期付款，並建議他可以用直播帶貨收入償還貸款，「我們有很多直播主在這裡做整容手術，賺了很多錢，有些平台允許一周內提款，有些平台甚至允許每天提款。」

男子最終於7月28日接受手術，並申請人民幣3萬元貸款，除本金還需在兩年內償還7,000元利息。男子母親盧姓婦人得知後表示，「手術讓我兒子變成了B罩杯，下面有兩條長長的疤痕，看到這些傷疤我心碎了。」

報導指出，經反覆協商，男子胸部的植入物已被移除，但盧女士說這再次傷害了她的兒子。她在節目中分享醫療報告，顯示兒子有智能障礙，心智年齡只有5歲，還患有抑鬱、焦慮和睡眠障礙。

湖北一名律師在節目上表示，「如果這個人是無行為能力人，那麼監護人，也就是本案中的父母，必須簽署這樣的手續。第一，錢一定要退；第二，如果造成傷害，一定要賠償。」

對於醫美診所的哄騙行為，許多網友大罵：「無恥！」「掙錢不擇手段」「沒有道德良知，一定要嚴懲」。

湖北武漢一名智能障礙男子向醫美診所詢問工作機會時，竟遭哄騙貸款進行隆乳手術。（圖／取自湖北電視綜合頻道）
湖北武漢一名智能障礙男子向醫美診所詢問工作機會時，竟遭哄騙貸款進行隆乳手術。（圖／取自湖北電視綜合頻道）

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