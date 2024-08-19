走失女童與親生女一模一樣 陸婦人質疑：試管胚胎遭盜

據大陸陝西《大風新聞》報導，8月16日，上海一位王女士表示，她在一則影片中見到一名小女孩與自己的獨生女撞臉，感到頭皮發麻。因為她四歲的獨生女是試管嬰兒，而她在醫院還保留有胚胎，希望能找到影片上的母女倆，以解開心頭疑惑。

報導稱，王女士表示，一名博主發布影片表示，在上海地鐵站發現了一名小女孩，在幫孩子尋找她的父母，「我朋友刷到這個影片轉發給我，問像不像我們家的孩子」。王女士和丈夫目前在上海工作生活，女兒今年剛滿四歲。

王女士表示，朋友轉發影片時認為兩個孩子長得太像了，「朋友都說這個走失的小姑娘怎麼跟你家姑娘長得一模一樣，甚至都質問我說『你們怎麼搞的，怎麼把孩子搞丟了？』我一瞬間都是懵的。」

博主發布影片尋人時，王女士全家都在家裡，孩子並未丟失。王女士仔細對比了兩個孩子，果然發現兩人長相十分相似，甚至連「潛意識和微表情都跟我女兒一模一樣，還有一些神態也神似」。

她強調說：「不是我一個人說像，包括我身邊的家人、朋友都說像，好多網友也說像，因為叔叔阿姨們是從小看孩子長大的，天天見面的。」

王女士強調：「自己只是想找到這家人確認一下，看看具體是什麼情況。我們沒有惡意，不是說找到小孩發現是我的，要搶回來，那是不存在的。」

王女士表示，女兒是人工受孕的試管嬰兒，之前在醫院留有胚胎，「試管嬰兒取卵子不是只取一個，說不好聽點，可能有灰色鏈接，或者說不小心把我的孩子給了別人，甚至說醫生失誤都有可能。」

王女士稱，她2018年5月在上海一家醫院做試管嬰兒，並拿出繳費證明，「花費7、8萬元人民幣」，「醫生會取十幾個、二十（卵子）跟精子配型，三天以後會告知結果，配型了幾個胚胎，根據身體情況給放入幾個，剩下多餘的會冷凍處理。」

「採集卵子我是採了兩次，我是相當於都做好了，放進去兩次，但沒成功，主治醫生就讓我重新配對，把鮮胚放進去，最後只成了我女兒一個。」

王女士曾想等孩子大一點再要二胎，醫院裡是有冷凍胚胎的，「我想著這種東西成功率是一半一半的，不成也怨不了人，我也沒往歪處想，但是現在發生這件事以後，我感覺頭皮都發麻。」

王女士報警之後，警方表示沒有證據證明，就算是懷疑，也沒有權力主動去找這家人。「警察現場依據報警記錄，讓我拿我女兒的照片跟那個小姑娘對比，警察都說長得很像。」

北京市中聞律師事務所趙琮律師指出，王女士若想驗證自己的猜想，需與對方夫妻接觸，若取得其同意，可以進行親子血緣鑑定。

若能確認對方同樣為通過輔助生殖技術生育孩子，甚至在同一醫院或相關醫院生育，則可以嘗試據此線索通過刑事報案，請求公安機關介入。