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在港出生大貓熊寶寶全城矚目 目前仍脆弱

中央社／ 香港19日電
海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵奶，並擦乾淨身體。（取材自海洋公園）
海洋公園的相片顯示，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎，一同在加護箱子中生活。箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵奶，並擦乾淨身體。（取材自海洋公園）

中國大陸增送香港的大貓熊「盈盈」上週誕下一對龍鳳胎，連日引來全城矚目，但目前這對大貓熊寶寶仍然脆弱，而且需要大陸方面送來其他大貓熊母乳餵哺。

海洋公園主席龐建貽今天在一個廣播電台節目上說，目前這對龍鳳胎的情況較為穩定，包括進食及排泄正常，但由於出生不足一週，仍然脆弱。

他表示，園方讓「盈盈」定時照顧一對子女，讓牠們感受到母親體溫，但「姊弟要輪流接觸媽媽」，且很倚賴專家及護理人員協助照顧。

他指出，這對龍鳳胎除了飲母乳外，也需要四川大熊貓研究中心提供其他大貓熊母乳餵哺。

這對大貓熊幾天前出生後引來全城矚目，港府及各界人士十分期待牠們可以為香港帶來更多外地旅客，成為海洋公園的熱門打卡景點。

這對大貓熊出生後，海洋公園就立即在大陸抖音、小紅書等社交平台註冊帳號，適時公布牠們的最新狀況。

北京方面於2007年贈送香港一對大貓熊，取名「盈盈」和「樂樂」，由海洋公園飼養；「盈盈」15日凌晨以19歲的高齡誕下這對龍鳳胎，目前正由海洋公園動物護理專業團隊與中國大熊貓保護研究中心的專家正悉心照料。

據公布，「盈盈」是有紀錄以來最年長並初次成功產子的大熊貓。

自1999年起，北京先後贈送香港兩對大貓熊，分別是「安安」和「佳佳」，以及「樂樂」和「盈盈」，其中「安安」和「佳佳」已歿。

上月初，李家超公布，北京方面決定再贈送香港一對大貓熊，預料下月抵達；連同「盈盈」與「樂樂」和牠們的龍鳳胎，香港將會擁有3對大貓熊。

香港各界正期待這3對大貓熊可以成為本地觀光標記，吸引更多旅客來訪。

大熊貓盈盈早前生下龍鳳胎，加上中央今年贈港兩隻大熊貓，香港將有六隻大熊貓。有立法會議員17日建議，香港可發展大熊貓經濟，餐飲、酒店、文娛等各界均可參與，推動經濟。圖為海洋公園熊貓館吸引遊客。（中通社）
大熊貓盈盈早前生下龍鳳胎，加上中央今年贈港兩隻大熊貓，香港將有六隻大熊貓。有立法會議員17日建議，香港可發展大熊貓經濟，餐飲、酒店、文娛等各界均可參與，推動經濟。圖為海洋公園熊貓館吸引遊客。（中通社）

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