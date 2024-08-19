福建漁船沈沒致1死3失聯 事前曾與廣東汕尾船隻碰撞

8月17日凌晨，一艘福建漳州籍漁船在福建海域沈沒，船上7人落水，3人獲救，1人死亡，另有3人失聯。新京報報導，漳州市海上搜救中心稱，沈沒船隻為「閩龍漁80677」，沈沒前一艘廣東汕尾籍船隻曾與該船發生碰撞。目前，汕尾籍船隻已停靠在港尾漁港，碰撞發生原因正在調查。

一名失聯船員的姐姐告訴新京報，8月16日12時過後，當地結束伏季休漁，弟弟跟隨船老大一同出海捕蟹。17日1時許，弟弟給友人發消息說，即將去放螃蟹網，隨後即失聯。

她聽鄰近船隻的船員說，弟弟所在漁船的定位信號於凌晨3時左右消失。她還表示，汕尾籍船隻長度超過40米，沈沒船隻長度不到30米，汕尾籍船隻頭部「撞壓得很厲害」。

目前沈沒船隻的船老大和另兩名船員已經獲救。漳州市海上搜救中心工作人員稱，目前已派出海事執法船艇「海巡0801」在現場指揮搜救，另有三條中國漁政的船隻也在海上搜救。