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赴廟會演出車上播放《好日子》 山西巴士與貨車相撞釀慘劇致2死

香港01／ 撰文：鄭寧
山西客車與貨車相撞致2死。（影片截圖）
山西客車與貨車相撞致2死。（影片截圖）

山西一輛載滿演出人員的旅遊巴士與貨車相撞，事故導致2人當場身亡，10餘人受輕、重傷。

8月18日，網傳山西呂梁孝義市西辛莊鎮一滿載演出人員的旅遊巴與貨車相撞發生事故。網路影片顯示，一輛巴士車上，搭載著多位穿著演出服、化好妝的工作人員，影片背景音播放著《好日子》。

另一則影片中，一輛標有「城鄉巴士」字樣的巴士車身受損，車上有兩名身穿演出服的乘客仰躺在座椅上。還有影片顯示，一輛重型貨車停靠在路邊，地面上散落著一些疑似車輛的零部件及碎玻璃，而在貨車不遠處則停靠著一輛中巴車，有人站在車旁。

有網友評論，事故造成兩死兩傷，事發地點在夾道村。對此，孝義市交警大隊一名工作人員表示，的確有搭載演出人員的巴士車發生了事故，不清楚具體傷亡情況。

此後，郝家灣村委會的工作人員證實，的確發生交通事故，事發於8月18日早上8點多，地點在郝家灣村後面，「他們是去廟會演出，在去的路上。車上一共拉了22個人，兩名女子現場身亡的，有兩個重傷送醫，其他人輕微（受傷），不要緊。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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