每天工作15小時、受精神虐待…遭紐約時報大篇幅報導指控 神韻藝術團反駁

美媒紐約時報16日刊發長篇報導，指與法輪功相關的神韻藝術團對其成員存在「虐待與操控」。神韻則發表聲明，稱「這些扭曲的描述遠非現實」。

紐約時報指出，神韻藝術團是個中國傳統舞蹈樂團，每年有數以百計表演者在包括台灣之內的世界各地巡演，資產超過2.65億美元。

報導對25名前舞者、樂手和指導老師的採訪，發現神韻的表演者受傷後經常被勸阻不要就醫，而且往往工時長、工資低，每天工作可達15個小時，同時還受到精神虐待和操縱。

據報導，許多表演者在10幾歲時就加入神韻，一直到成年，他們幾乎都是被家中虔誠的法輪功修煉者送來的。沒有特別許可，學員們不能離開學校，通常一年中只有暑假能見到父母。

前表演者還說，神韻營造出一種「恐懼的氛圍」，並壓制異見。演出結束後，神韻的一些負責人會抓住失誤不放，把它們說成信仰上的失敗。學員們也被禁止觀看未經許可的新聞媒體。「神韻的負責人告訴表演者，如果他們離開，就會下地獄或面臨危險，因為他們會失去（創辦人）李洪志的神聖保護」。

27歲的程小姐曾是前神韻舞蹈演員，她13歲來到法輪功在紐約州的總部龍泉寺一帶訓練，當時她將不愉快的經歷合理化並賦予更高的意義，認為「他們只是在測試我們的虔誠」。但後來她認為，「如果我用正常人的價值觀來判斷，它就是錯的」。

不過，報導也引用了神韻方面對相關指控的反駁。神韻方面表示，接受紐時採訪的表演者是「一個心懷不滿的小團體」，講述了「虛構的故事」。他們否認受傷的演員經常無法得到醫治，並稱任何關於龍泉寺負面文化的指稱都是「非常主觀且帶有文化偏見的」。

神韻和法輪功的代表拒絕讓李洪志和神韻領導人接受紐時採訪。

對於紐約時報的報導，神韻藝術團近日在官網發布「關於近期媒體對神韻歪曲報導的聲明」，指「這些扭曲的描述遠非現實」，並表示「雖然這種生活方式可能並不適合所有人，但在神韻工作讓很多人感到非常充實」。

法輪功和神韻有鮮明的反對中共色彩。這份聲明也將媒體報導針對神韻的「破壞」，與中共的策略連結。聲明說，最新報告顯示，數個中共機構被指示要「啟動」間諜，在美國社會挑起對神韻的仇恨。

李洪志1992年在中國開始推廣法輪功，後來流亡海外。他在2006年參與創建神韻藝術團。神韻的演出旨在傳播法輪功的信念。

1999年4月，1萬多名法輪功學員在北京共產黨領導層的圍牆大院外舉行了和平集會，其動員力量讓北京震懾。此後，中共取締法輪功，許多學員在中國受到虐待和打壓，他們中有不少人因此坐牢或者在拘留期間遭到毆打、死亡。

一名人在台灣的法輪功學員告訴中央社記者，紐時報導如果能採訪現役的神韻表演者、聽他們的說法會更好。但他也坦言，在法輪功的文化之下，沒有組織許可，個人不太可能會接受訪問。

撇除紐時報導中指出的一些具體問題，他希望外界不要忘記，「法輪功是受壓迫的群體，有其結社和信仰自由」。

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