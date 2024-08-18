接提醒要「知所分寸」…昔香港政治漫畫不復存在 黃照達海外延續責任

香港政治漫畫家黃照達在明報畫漫畫17年，日前首次接獲明報的提醒要「知所分寸」，令他感到傷心，卻理解。他2年多前將在明報的政治漫畫專欄改為畫親子題材，直至移居英國後才重拾畫政治漫畫，他說，「這是一份責任。」

香港明報總編輯劉頌陽15日向時代版專欄作家發電郵，提到「懇請各位（作家）幫我們一把，今後下筆時務必再多一分謹慎，評論要基於準確的事實，知法守法、知所分寸，否則難保說不定哪天危機會降臨」。外界一般相信是回應此前港府官員的批評。

在明報時代版畫漫畫的黃照達接受中央社訪問時表示，與明報合作十多年從來沒收過任何「提醒」，今次是首次，感到突然，「大家都明白現在的處境是很困難，不論媒體或作者，也面對同樣壓力。是不是可以繼續我們正在做的事？會不會有一天會消失？」

他說，理解明報的做法，但同時對媒體要向作家作出類似的提醒，感到傷心、可惜。

曾是香港浸會大學視覺藝術院助理教授的黃照達，自2007年開始為明報畫政治漫畫，當時的專欄名稱是「嘰嘰格格」，以政治為題材。

2021年9月他的一則漫畫被香港警方批評作出毫無事實根據的指控，詆毀、抹黑少年警訊會員。

其後黃照達致歉，並宣布持續了14年的專欄「嘰嘰格格」會於2021年9月底停刊，之後易名為「小粉人看日子」繼續創作，轉畫以親子為題材的療癒系小故事，直至現在。

目前黃照達在明報另一個漫畫專欄名為「香港書」，每逢星期日刊登，主要抒發他對香港的個人感受，有時會以時事作為靈感，但並不是戲謔或諷刺式的政治漫畫。

黃照達不諱言，當初決定不繼續在專欄畫政治漫畫，是在壓力及家人擔憂下的一種妥協，而且有一段時間有一種很重的無力感，覺得畫政治漫畫已改變不了什麼，「而且每天自我審查是畫不下去的」，倒不如轉換方式，在自己及香港人都需要抒發情緒時，畫一些大家的感受更重要。

被問到繼續在香港畫漫畫有什麼禁忌？黃照達舉了一連串例子，如與港府部門有關的、2019年抗爭運動，甚至是國歌、國旗，及有政治隱喻的字句等都有風險。

他說，以前畫政治漫畫經常會畫國旗，用來代表一個國家或地方，但現在可能會被指侮辱國旗。

他直言，「你可以冒風險去畫，但需要預備有一天可能不能再畫，看你覺得這個空間對你有多重要。如果很想保留這個空間，你只能選擇有些東西不畫。」

2021年底黃照達離港到英國，本來沒有打算再畫政治漫畫，但有一個港人在英經營的媒體邀請他執筆，後來明報暫停了香港知名政治漫畫家尊子的專欄，令他決定重新畫下去。

「在香港，批評比較尖銳的政治漫畫沒有了，自己有幸畫了這麼多年，有責任延續下去，可能影響力不及以前，或看的人不多，但對自己來說是一份責任」，黃照達說。

如何衡量風險？黃照達直言，沒有想過回香港，「我是行使我應有的自由，沒理由去到英國都要犧牲這些自由。但每人都要為自己的行為承擔風險，每人都要衡量，我想用畫筆表達意見，有這個平台便去做。」

他說，目前他最關心的並非個人風險，而是作品品質，因為自己不在香港，不能像以往設身處地了解香港社會的脈搏；而且身處海外不代表能完全暢所欲言。

以前，黃照達以為自己會畫政治漫畫直至退休，但他說，近年發生的事無人預料到，現在他經常有心理準備，隨時有一天可能連非政治漫畫都會被叫停。