談「黃昏戀」拿配偶千萬！對方離世後6旬婦跟子女分遺產 法院這樣判

湖南長沙一名66歲老太晚年裸婚後，花光再婚配偶224萬元（人民幣，約新台幣1016萬元）財產，配偶去世之後更要參與分配所有遺產，令對方3名子女不滿，協商無果後不得不將她告上法庭。

綜合內媒報道，福爺爺（化名）是擁有高額退休金、高福利保障的長者，他在妻子離世數年後，遇到了66歲的素奶奶（化名），兩人決定再婚。

原本經濟條件尚可的素奶奶，有一定積蓄與房產，但她在與福爺爺登記結婚前，賣掉了所有房產並將錢財分給自己的子女。福爺爺不但未有計較，還將自己224多萬元存款交予素奶奶管理。

2023年3月，福爺爺在兩名合法見證人的在場見證下立下遺囑，「婚前房產歸原配妻子所生的3個子女平均繼承；個人財產及夫妻共同財產一半的75%給3個子女。」

不過，福爺爺2023年4月離世後，素奶奶並未執行以上遺囑，亦未用合共30萬元（人民幣，約新台幣136萬元）的撫恤金、喪葬費妥善辦理福爺爺的後事，更拿出了一份福爺爺於2020年6月訂立的遺囑，當中載明「素奶奶享有福爺爺房產的永久居住權和該房屋產權四分之一份額的繼承權；福爺爺養老金如有節余歸其所有，供其養老，要求享有福爺爺包括房產在內所有遺產。」

協商無果後，福爺爺三個子女於2023年5月以遺囑繼承糾紛為由，將素奶奶訴至當地法院。

法院判決認為，福爺爺房產歸福爺爺的三個子女共同所有（各得三分之一），素奶奶支付福爺爺三個子女每人30萬元。一審判決後，素奶奶上訴，惟最終駁回上訴，維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》