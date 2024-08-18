舉報縣委書記性侵 陸美女鄉委書記遭「雙開」並起訴

今年7月25日，江西省上饒市一名退休教師在網上實名舉報萬年縣委書記毛奇，長期利用職權性侵其女兒、萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。中共上饒市委18日通報，李佩霞因嚴重違紀違法，已遭開除黨籍、開除公職處分，即俗稱的「雙開」。

江西省上饒市萬年縣一名退休教師李長柳上個月25日在網上實名舉報毛奇長期利用職權對女兒李佩霞進行精神控制，並強制猥褻、性侵。李佩霞是該縣上坊鄉原黨委書記。

李長柳在影片中稱，李佩霞5月23日與毛奇發生爭執並聲稱要去省紀委監委舉報毛奇，三天後李佩霞即遭萬年縣紀委監委帶走並留置至今。

新加坡聯合早報當時報導，李長柳事後受訪時稱，李佩霞被帶走前曾給家人留下一個隨身碟，裡面有八段錄音，披露她被毛奇性侵的證據。

李長柳在舉報影片中公布了三段錄音，其中一段是李佩霞在毛奇辦公室彙報工作時，在毛奇要求下兩人發生性關係的錄音；另外兩段錄音則是毛奇兩次打電話給李佩霞，要求李佩霞半夜去毛奇住所「聊天喝茶」。

「縣委書記性侵鄉委書記」的消息傳出後，引發大陸輿論譁然，中共上饒市委也立即宣布成立聯合調查組進行調查核實。

上饒市政府新聞辦公室官方微博《上饒發布》表示，中共上饒市委聯合調查組18日通報稱，今年6月，江西省紀委監委信訪室收到檢舉李佩霞的信訪件，反映李佩霞任萬年縣上坊鄉黨委書記期間，存在虛列經費、違規做假帳、違規插手工程等問題。

通報指出，根據核查情況，5月26日，萬年縣紀委監委對李佩霞採取留置措施。6月17日，上饒市紀委監委向社會發布了李佩霞涉嫌嚴重違紀違法、接受萬年縣紀委監委紀律審查和監察調查消息。

8月16日，李佩霞案件辦結。「經查，李佩霞違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。」

通報並稱，「經查，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。」