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好大學畢業仍未能擺脫貧困 中國女子輕生引關注

中央社／ 台北18日電

中國網路上近日流傳一篇文章，指一名出身貧困縣、畢業於北京優良學府的女性，曾是家鄉的榮耀，疑因找工作挫折，在絕望中於租屋處結束33歲的生命。文章引發民眾對中國經濟真實情況、年輕人心理素質與公務員招考可能不公等熱議。

微信公眾號「貞觀」16日刊文「一個外地女孩，死在了我出租的公寓」，由房東的角度撰寫這名已經過世的租客的故事，從死者生前的微信互動，以及房東後來與死者父母的聯繫，拼湊出這名女子的生前景況。文章很快就突破10萬次以上的瀏覽，引發關注。

這起事故發生在6月下旬的西安某處公寓，由於公寓傳出臭味，房東又在外地，物業破門而入後發現女租客的屍體，警方調查，結論是沒有外力介入。

這名房東說，這名1991年次的單身女性來自寧夏西海固，職業是會計，4月時向他租屋，當時她正在西安找工作。由於這間房交通位置好，租金並不便宜。事後房東才知道，為期半年的房租，都是租客母親找村裡親友借的，「如果時光倒流，我一定勸她別花這錢，回老家。」

這名女性來自貧困山區，經過努力考入北京某「211」名校，這對偏僻山村來說是一大驕傲。畢業後的幾年，她一心考公務員，多次取得家鄉省分事業單位筆試第一的成績，卻連連在面試後落榜，畢業近10年一直都沒有工作，一路由農民父母負擔其生計。

這名女子透過微信最後一次和家人聯繫是在4月20日，目的是借錢，母親表示家裡確實沒有錢了。後來女子把家人的微信都「拉黑」。

女子的父母說：「她把書讀下了，是我們全家的希望，甚至是村裡的希望，家裡就指望她了。」房東認為這多少說明了女子對考公務員的執著，也能感受到她巨大的壓力。

而其家人至今仍舊認為考試不公，第一名都不被錄取，是因為農村家庭沒有背景，他們對當今社會有很大怨氣。

6月3日是他們最後的互動，當天房東收到電費欠費通知，於是提醒租客繳電費，否則斷電了冰箱裡的東西會腐爛，女子則回覆知道了，「冰箱裡沒東西」。

警察表示，從死者的生前的消費紀錄來看，她無論吃飯還是買任何東西，「都幾乎沒有超過（人民幣）5塊錢」。大樓監控顯示，5月20幾日後，這名女子就沒有外出過，期間也沒有點過外賣，家裡也沒有做飯的痕跡，電話紀錄也顯示她沒有與任何人通過話，「她幾乎是在極度的孤獨中死去的」。

這篇文章引發大量轉發和留言，許多人以「窒息感」形容閱讀這篇文章的感受；不少在外地打拚的網友表示，很能理解這名女子的心情，但也認為不要執著於考公務人員，人生其實有很多可能。

也有網友對於文章中所說該女子「畢業10年沒有工作過」、「北京211高校出來找不到工作」表示存疑，並認為高學歷有時反而成為束縛。

還有許多留言指出，農村孩子面對現實與期望的巨大落差，是時代原因造成的。不少人也回憶自己一路奮鬥、求生存的過程，感嘆生活不易。

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