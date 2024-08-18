越共中央總書記蘇林已飛抵廣州

大陸央視新聞指出，越共中央總書記、國家主席蘇林於8月18日至20日前往大陸進行國事訪問，並指蘇林已於18日上午9時25分搭乘專機抵達廣州。中國為蘇林就任越共中央總書記後出訪的首個國家。在廣州期間，蘇林計畫尋訪胡志明主席在大陸展開革命活動的「紅色足跡」，並將與中越友好人士交流互動。

大陸外交部15日曾宣布，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，蘇林將於8月18日至20日來華國事訪問。習近平將同蘇林會談。

據路透消息，越南官員透露蘇林將與大陸就鐵路合作簽署新協定，在中美貿易緊張下，隨著更多大陸企業將出口業務轉移到越南，鐵路的「無縫接軌」被視為供應鏈的關鍵，而越南原本對此抱有疑慮，但越南總理范明政6月訪陸時呼籲大陸為越南鐵路提供資金技術，似乎標誌著越南政策的重大轉變。

陸媒觀察者網17日引述路透消息指出，中越鐵路互聯互通將是此訪的重要議題，兩國預計將就此達成協議。中共駐越大使熊波日前接受越南《先鋒報》訪問時提到，「我認為當前最緊迫、最應該優先考慮的工作，就是推動兩國鐵路互聯互通」。他透露，雙方正在加快推進老街—河內—海防、同登—河內、芒街—海防等三條越北鐵路線的規劃設計。

熊波提到，中越兩國正加速推動老街—河內—海防、同登—河內、芒街—海防上述三條越南北部鐵路線的規劃設計。老街市位於中越邊界線，隔南溪河與中國雲南省河口瑤族自治縣毗鄰。同登站是河同鐵路的終點，與中國湘桂鐵路憑祥站接軌。芒街和中國廣西東興市海陸相連，隔河相望。

觀察者網表示，這次對華訪問是蘇林8月初就任越共中央總書記後首次出訪，也是中越兩國領導人時隔半年又一次互動。越南外長裴青山15日接受越通社訪問時表示，這是今年越中兩國關係特別重要的外交活動，對未來雙邊關係發展有深遠影響。