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「推特上一億小粉紅都違法」陸民眾翻牆上網遭罰 網嗆：什麼都要管

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
示意圖／ingimage
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成都日報旗下「紅星新聞」15日報導，福建寧德市德壽縣公安局網安大隊聯合國保大隊，查處一起使用非法訊息管道進行國際互聯網案。大陸民警在報導中提醒，很多境外網站存在宣傳封建迷信、淫穢色情、血腥暴力等不良資訊，網民（網友）應當用好網絡平台，規範網絡言行，文明、綠色上網。

報導指出，8月7日德壽縣公安局網安大隊聯合國保大隊查處一起擅自接入非法信道進行國際聯網、瀏覽境外媒體資訊、不利於國家安全的行政案件，抓獲違法行為人龔某某，有力斬斷了境外不實資訊倒灌國內的通路，推動實現網絡生態持續清朗向好。

民警先在今年7月初發現群眾龔某某於2020年有非法瀏覽境外網站行為，而後傳喚龔某某至壽寧縣公安局接受調查。經查，龔某某確有通過「翻牆」軟體非法瀏覽境外網站及訊息的行為，且對其非法瀏覽境外網站及信息的行為供認不諱。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第十四條、第六條之規定，壽寧縣公安局依法對龔某某處以行政處罰。

目前已找不到紅星新聞的這則原始報導，經社群平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」截圖發文引發大陸網友討論，有人留言「那推特上的一億小粉紅肯定都違法了」、「中共現在把自己維穩成本無限提高，崩的更快。集權社會越怕什麼，就什麼都要管」、「這話告訴華春瑩了嗎」（華春瑩為大陸外交部發言人，經常透過自己的X帳號發布大陸外交資訊）。

澎湃新聞7日報導相關翻牆案例，廣西楊某自2022年10月開始使用非法翻牆軟體進行國際聯網玩遊戲，被公安機關查獲，對其處以警告的處罰；2022年11月，陝西牛某使用VPN翻牆，用Youtube多次上傳影片，被在外大陸人舉報，經公安機關查明後，給予牛某警告的行政處罰；此外，搭建翻牆軟體也觸法，張某在2020年未經大陸國家工信部門許可搭建翻牆軟體平台，並公開在網路推廣，該APP經鑑定共有使用者數量14,504個，張某被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣八萬元。

中共 公安 華春瑩

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