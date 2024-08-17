高溫暴雨影響採收和流通 陸菜價漲到近10年同期最高

台灣近期受颱風影響菜價居高不下，陸媒也相繼報導大陸菜價近期飆漲，今年6月至7月，大陸傳統夏秋季蔬菜產區黃淮海地區、長江中下游地區和環渤海地區，經歷了明顯乾旱到內澇過程，導致蔬菜產量明顯下滑，促使菜價上漲。新華社報導指出，從周度價格來看，蔬菜價格在今年第30周（7月22日至28日）達到4.91元/公斤，為近10年同期最高值。

根據澎湃新聞報導，中國蔬菜協會和四川多個蔬菜集散地監測顯示，今年7月，四川28種常見蔬菜中，有14種出現明顯上漲。其中，芥菜、黃瓜、茄子、大蔥、蓮藕等漲幅超過50%。經歷大幅上漲後，四川與全國大部分地區的蔬菜地頭價，也都來到近五年來的歷史同期高位。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤告訴新華社記者，從歷年規律看，蔬菜價格都呈季節性波動。一般從6月中旬起，蔬菜價格進入上行通道，至9月上旬達到高點，之後轉入下降通道。主要原因是，夏季溫度較高，不利於蔬菜生長，導致市場供應相對不足，蔬菜生產出現「夏淡」現象。

今年暑期的異常天氣影響蔬菜生長和流通。大陸今年七八月總體降雨偏多，湖南、山東、四川、安徽等多地出現強降雨、雷暴大風等強對流天氣，導致蔬菜產量下降。降雨造成菜田道路泥濘或損壞，也影響蔬菜採收、運輸及上市，導致部分蔬菜市場供應偏緊，價格上漲。