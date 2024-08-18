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拍巴黎長榮桂冠拒掛五星旗掀波 陸網紅「張教官」：統促會審核

中央社／ 台北17日電

拍攝巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗的中國網紅「張教官」15日在其微博上主動披露，他所拍攝的影片有經過法國中國和平統一促進會審核，獲准許對外發布。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。事件再度挑起兩岸的敏感神經。

大陸官方至此始終保持低調處理。不過，「張教官」在其微博帳號「張教官的有趣人生」發布一張蓋有法國中國統一促進會印章的「拍攝說明」。

這則拍攝說明寫道：「2024年8月11日-15日，『張教官的有趣人生』拍攝了關於法國巴黎長榮桂冠酒店相關視頻（影片），內容畫面情況屬實，符合對外發布的相關規定，維護國家和平統一，經審核可以對外發布。」

巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗一事持續發酵。攜程、美團等旅遊平台下架多地長榮桂冠酒店。

長榮桂冠酒店15日發聲明致歉，表示處理有欠周全，並說不希望此事影響兩岸人民的情感。

陸委會此前對此表示，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。

桂冠 酒店 長榮

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