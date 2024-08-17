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陸發布M痘防疫措施

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

非洲多國Ｍ痘疫情持續，大陸海關總署昨發布公告，宣布防止疫情傳入措施，效期半年，包含接觸過病例或有症狀者須主動申報。此外，大陸逾十個省近期展開「不明原因肺炎疫情防控應急演練」，引起諸多關注。

大陸海關總署十六日發布公告，為防止Ｍ痘疫情傳入，保護人民健康安全，來自Ｍ痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過Ｍ痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌肉痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定採取醫學措施並開展採樣檢測。

同時，來自Ｍ痘疫情發生國家（地區）且被汙染或有被汙染可能的交通運輸工具、貨櫃箱、貨物、物品，應按規定程序實施「衛生處理」。

官方表示，此公告效期六個月，若有世衛組織新增的疫區也按照該公告處理。

近日大陸多地都舉辦「不明原因肺炎疫情防控應急演練」，第一財經報導，從六月到現在，已有包括湖南、江蘇、海南、吉林、遼寧、山西、四川、重慶、黑龍江、浙江、廣西、北京、甘肅等各省的地市區展開有關防治傳染病的演練。

海關 疫情 肺炎

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