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河南監獄擬錄取18歲大學畢業生 網嘲天才質疑特權

中央社／ 台北16日電

中國河南省監獄管理局日前公告擬錄取名單，赫然出現兩名不到20歲的大學畢業生，引發網路嘲諷稱天才，當獄卒太屈就。面對特權質疑聲浪，官方今天通報，其中一名18歲考生不予錄用。

據陸媒紅星新聞，日前，在河南省監獄管理局公布「河南省監獄系統2024年度統一考試錄用公務員第二批擬錄取人員名單」中，出生於2005年8月的韓某某，以及出生於2004年8月的王某某引起網友關注。

該名單顯示，韓某某畢業於鄭州大學電腦科學與技術專業，今年18歲，用人單位是河南省豫南監獄；王某某畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業，今年19歲，用人單位是河南省信陽監獄。對此有網友認為，「18歲考生上岸」非常罕見。

河南省監獄管理局一名工作人員15日回應稱，相關兩名考生已經大學畢業，18、19歲也已經符合中國「勞動法」和公務員錄用法規。

消息曝光後，在中國網路社群引發群嘲。許多網友說，現在碩士找工作都不容易，這兩個未滿20歲的年輕人卻已經成功上岸，無縫銜接鐵飯碗，質疑其中有特權。

網友計算，小學6年、初中3年、高中3年、大學4年，正常讀到大學畢業就要16年，「難道兩歲就進入小學學堂了？天才呀！」

網友們還嘲諷，18、19歲應該是剛上大一，這兩人怎麼就大學畢業了，真是神童阿。不過這麼厲害去監獄上班有點屈才了，不深造太可惜了。他們呼籲官方展開調查，並要求河南省監獄局公布兩人的大學畢業證與成績單，讓真相大白。

河南省監獄管理局今天發布情況通報稱，對韓某某作出不予錄用的決定，王某某暫未發現有影響錄用的情形，針對網友反映的年齡問題，將作進一步調查。

通報顯示，這兩名爭議考生通過筆試、體能測評、面試、體檢、考察等程序。7月，他們取得畢業證、學位證後，就讀院校轉遞了學生檔案。

通報稱，河南省監獄管理局7月29日對包括韓某某和王某某在內的應屆畢業生進行再審核。在對韓某某的審核過程中，發現其「出生年月存疑」，8月1日對相關情況作進一步調查核實，根據調查結果，8月13日作出其不符合錄用資格條件、不予錄用的決定。

通報並稱，在對王某某的審核過程中，未發現有影響錄用的情形；針對網友反映的年齡問題，將作進一步調查，如發現有影響錄用的情形，將取消錄用資格。

監獄 鄭州

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