兩岸青創大賽決賽 台灣團隊打造體驗式博物館文旅獲獎

2024上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽16日在上海灣區高新技術產業開發區舉行，20件來自大陸、台灣、港澳、海外等地區的項目同場競賽。由台灣團隊成立的「潮博博文化」所推出的文化創意項目獲得優勝，並與園區完成簽約。公司執行長楊雅雯上台分享時表示，團隊希望以博物館作為吸引海外與台灣朋友到大陸文博旅遊的入口。

本屆青創大賽一等獎由1組大陸團隊項目獲得，並有3組團隊獲二等獎、6組團隊獲三等獎、10組團隊優勝。同時，現場有4組項目與園區代表，創業導師進行了三方簽約，將落戶上海灣區高新區。

楊雅雯活動後進一步向本報表示，團隊與博物館方密切合作，帶領遊客到館內深度旅遊，除了文物、歷史起源等內容參訪，還會安排研學手作，讓遊客自製周邊商品作為紀念，「不是只有走馬觀花，是可以更親密地接觸文化」。目前其公司便與南京雲錦博物館有合作。

不過，大陸疫後經濟疲弱影響內需，是否連帶抑制文旅市場發展？楊雅雯觀察，大陸疫後大環境第一個復甦的就是文旅產業，「假期走到哪裡都是人」，顯見市場的剛需很大。只是當不同旅遊景點都有同質性很高的商品，遊客消費的意願會比較低，「我打包了這些文化內容給遊客，希望打造相對不同的體驗，做出區隔」。

她並表示，其公司不是要做大眾市場，而是鎖定對文化體驗有偏好的客群，且據她觀察，這群消費者疫情後的消費力沒有減弱。她還提到，華人市場很大，尤其是海外的華人。因為他們對大陸地區相對陌生，但是消費力與文化認同都蠻高。

本屆青創大賽共徵集到698件報名項目，創下舉辦九屆以來新高，其中大陸項目352個最多、台灣項目274個、海外項目41個、港澳項目31個。經過6月中旬接連的初賽、複賽，最終有20個團隊晉級決賽，其中有7個台灣項目與4個兩岸合作項目，台灣相關團隊的占比超過一半，是歷屆來最高。

主辦方指出，青創大賽自2016年開賽來，累計吸引超過萬名海內外青年參與、4479個項目參賽，550個項目在金山區落戶，其中包含174個台灣的創業項目。為了加大支持兩岸創業家，上海灣區高新區將推出全新升級的上海海峽兩岸青年創業基地。