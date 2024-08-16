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河北邯鄲銀行董事長驚傳遭捅死 網傳兇手為分行行長

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
河北邯鄲銀行鄭姓董事長遭桶死，傳出兇手是分行行長，事件引起輿論關注。圖為邯鄲銀行秦皇島分行。（圖／取自邯鄲銀行官網）
河北邯鄲銀行鄭姓董事長遭桶死，傳出兇手是分行行長，事件引起輿論關注。圖為邯鄲銀行秦皇島分行。（圖／取自邯鄲銀行官網）

大陸再傳出金融業的暴力事件，河北的一位銀行鄭姓董事長遭人捅死，傳出加害者是分行行長。由於該銀行去年獲利大幅下降，且董事長也久任10年，案件受到不少矚目。

8月15日晚間，河北邯鄲市公安局叢台區分局發佈警情通報稱，當天11時許邯鄲市從台區某商廈發生一起刑事案件，一男子被人捅傷，經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人宋某某（男，54歲）被公安機關當場控制。案件正在進一步偵辦中。

而總部位於湖南的瀟湘晨報報導，16日中午該報記者從叢台區東柳街道辦處證實了網傳消息，也就是遇害人是邯鄲銀行董事長鄭志瑛。鄭志瑛自2014年7月11日被原河北銀監局批復核准邯鄲銀行董事長任職資格，至今已10年。

綜合山東省媒「新黃河」與財經媒體「摩登財經」消息，網傳兇手是被開除的分行行長，當場投案自首，疑似有比較知情一些的網友留言評論疑似兇手宋某「快熬到退休了，卻疑似要被領導開除，或許這一沉重的打擊，也或許不止這些，也或許根本就不是這些，還有其他的情況，讓他的情緒徹底失控……」。

公開資料顯示，邯鄲銀行原名邯鄲市商業銀行，前身是成立於1984年的邯鄲市城市信用社，2008年在城信社的基礎上組建成立邯鄲市商業銀行，2010年更名為邯鄲銀行，是邯鄲市委市政府領導、市財政控股的國有商業銀行。

截至2023年底，邯鄲銀行資產總額人民幣2309.68億元（約合1兆406億元新台幣），但去年淨利潤暴跌59%，且在資產品質方面，該行不良貸款率2.24%，撥備覆蓋率136.84%，已大幅低於150%的監管紅線。

界面新聞先前曾報導邯鄲銀行在時隔7年後終於換帥，今年4月22日大陸國家金融監督管理總局河北監管局（河北監管局）發布公告，核准了張海紅邯鄲銀行行長任職資格，不過迄今鄭志瑛的董事長一職並未遭到調動。

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