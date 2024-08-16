大貓熊盈盈香港誕下龍鳳胎 數月後公開露面
中國大陸增送香港的大貓熊「盈盈」昨天誕下一對龍鳳胎，預料數月後公開露面。
北京方面於2007年贈送香港一對大貓熊，取名「盈盈」和「樂樂」。港府昨晚公布，今年3月，一對大貓熊在海洋公園成功自然交配，「盈盈」經過近5個月的孕育期，昨天凌晨誕下一對龍鳳胎。
公布表示，海洋公園動物護理專業團隊與中國大熊貓保護研究中心的專家正悉心照料「盈盈」及兩個「寶寶」，直至牠們的狀況完全穩定。
據公布，「盈盈」是有紀錄以來最年長並初次成功產子的大熊貓。
海洋公園方面表示，「樂樂」上週已度過19歲，牠與「盈盈」多年來一直未能交配成功。
自1999年起，北京先後贈送香港兩對大貓熊，分別是「安安」和「佳佳」，以及「樂樂」和「盈盈」，其中「安安」和「佳佳」已歿。
上月初，李家超公布，北京方面決定再贈送香港一對大貓熊，預料數月後抵達；連同「盈盈」與「樂樂」和牠們的龍鳳胎，香港將會擁有3對大貓熊。
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