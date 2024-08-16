快訊

土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

防止猴痘傳入 大陸海關總署今日發布公告採取防疫措施

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸海關總署16日公告，要求來自猴痘疫區入境者，若有與病例接觸或相關症狀必須申報。圖為深圳蓮塘口岸。（圖／取自深圳市政府官網）
大陸海關總署16日公告，要求來自猴痘疫區入境者，若有與病例接觸或相關症狀必須申報。圖為深圳蓮塘口岸。（圖／取自深圳市政府官網）

非洲多國猴痘疫情持續，大陸海關總署16日發布公告，宣布防止疫情傳入措施，效期半年，包含接觸過病例或有症狀者須要主動申報。此外大陸多地近期開展「不明原因肺炎」演練受到關注，據指出這是大陸官方對10個省份的要求。

大陸海關總署16日發布公告2024年第107號，也就是「關於防止猴痘疫情傳入我國的公告」，當中提到世界衛生組織2024年8月14日宣佈，猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。根據非洲疾病預防控制中心8月9日資料，今年以來，非洲有13個國家報告了17541例猴痘病例，死亡517例，其中僅剛果（金）就報告了1萬6,789例猴痘病例，死亡511例。

大陸海關總署指出，為防止猴痘疫情傳入，保護人民的健康安全，來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

同時，來自猴痘疫情發生國家（地區）且被污染或有被污染可能的交通運輸工具、貨櫃箱、貨物、物品，應按規定程序實施「衛生處理」。

官方表示，此公告效期6個月，若有世衛組織新增的疫區也按照該公告處理。

此外，近日大陸多地都舉辦「不明原因肺炎疫情防控應急演練」，引起諸多關注，第一財經報導，6月就有湖南岳陽市、江蘇淮安市、江蘇省鎮江市、海南澄邁縣等地區舉行了相關應急演練。7月有吉林省遼源市、遼寧省盤錦市、湖南省懷化市、山西省太原市、江蘇省無錫市、四川省、重慶市、黑龍江省、浙江省麗水市等地舉辦。8月以來，海南省陵水縣、廣西自治區河池市、北京石景山區、甘肅省臨澤縣、甘肅省張掖市、甘肅省白銀市平川區等地也開展。

報導指出，8月15日甘肅省「12320」衛生熱線工作人員表示，從甘肅省疾控中心傳染病科核實了解到，大陸中央針對10個省份已提出了要在8月底進行傳染病拉練，因此，「相關的演練，屬於正常的演練，並非特殊原因所致」。

海關 猴痘 疫情

延伸閱讀

花蓮7:35地震、台中3級全區有感 大陸微博：福建杭州被「晃醒」

大陸70城7月份樓價按年跌4.9% 逾9年最大跌幅

陸刺激經濟模式未變 效果不彰

大陸成熟製程晶片將產能過剩

相關新聞

南方日報記者辱全紅嬋不跳水後像個白痴 南方發聲明：依紀嚴肅處理

南方報業傳媒集團昨15日晚發佈布聲明稱， 集團一名體育記者違規私自參加網絡連線節目，發表涉奧運健兒的錯誤言論。 集團對此...

防止猴痘傳入 大陸海關總署今日發布公告採取防疫措施

非洲多國猴痘疫情持續，大陸海關總署16日發布公告，宣布防止疫情傳入措施，效期半年，包含接觸過病例或有症狀者須要主動申報。...

重慶外送員被當街捅死！網友質疑針對外送群體 警：不排除感情糾紛

8月13日，重慶市南岸區一名外送員在街上被刀刺傷，經急救後證實不治。由於近日外送員被逼下跪新聞引發網友關注，有網友懷疑是否是針對外送員群體。

匯聚海量美食 香港美食博覽開幕

香港貿發局主辦的美食博覽15日在香港會展中心開幕。連同同期舉行的美食商貿博覽、美與健生活博覽等，合共五個展覽共匯聚來自2...

全紅嬋老家門口成小吃街！不到2百就能買「水花消失樹」 陸媒卻曝她不住村子裡

17歲的全紅嬋在本屆巴黎奧運成為中國奧運歷史上最年輕的三金得主。她的老家廣東省湛江市麻章區邁合村湧入大批網友打卡拍照。家...

兩岸同婚勝訴 陸委會：各部會研商盼整合出一個方向

兩岸同性伴侶Ryan、Righ結婚來台面談受阻，台灣高等行政法院8月8日判決Righ一部勝訴，內政部應依照判決結果對Ri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。