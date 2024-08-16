聽新聞
test
0:00 / 0:00
重慶外送員被當街捅死！網友質疑針對外送群體 警：不排除感情糾紛
8月13日，中國大陸重慶市南岸區一名外送員在街上被刀刺傷，經急救後證實不治。由於近日外送員被逼下跪新聞引發網友關注，有網友懷疑是否是針對外送員群體。
不過，據當地警方通報，事發在13日下午3時40分許，40歲黃姓男子在南坪東路將37歲的前妻男友馮某（外送員）刺傷，事件疑似與感情糾紛有關。
8月13日，有網友發影片稱，重慶市南岸區一名外送員當街被捅倒地，引發關注。對此，8月14日，當地回應稱，確有此事。該外送平台官方客服也回應稱，已接到反饋，當晚就已跟進處理此事。
網友拍攝的影片顯示，一名身穿黃色上衣的男子倒在地上，胸前還有大片血跡，旁邊蹲著一位身穿黃色衣服的女子正嚎啕大哭，並撥打電話。影片發布者還配文「重慶兩外送員工，一名外送男子倒在血泊中，旁邊的女子在哭著報警」，並稱事發地位於南岸區雅典匯小區門口。
另一位網友拍攝的影片則顯示，現場已經拉起警戒線，路邊停放著警車，民警已經到場調查。
事發地附近一位商家透露，她當時看到一名身穿黃色衣服的男子受傷後倒在地上，行兇者同樣身穿黃色衣服。
據當地警方通報，事發在13日下午3時40分許，40歲黃姓男子在南坪東路將37歲的前妻男友馮某刺傷。
警方到場開展傷者救助和案件調查工作。馮某經搶救無效死亡，黃某已被刑事拘留。案件正進一步偵辦中。暫時未清楚作案原因，不排除與感情糾紛有關。
延伸閱讀：
有片｜杭州美團外賣員疑被保安逼下跪 同行聲援示威與警察爆衝突
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言