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重慶外送員被當街捅死！網友質疑針對外送群體 警：不排除感情糾紛

香港01／ 撰文／許祺安
中國大陸重慶一名外送員在大街上被刀刺傷，送醫不治。圖／擷自香港01
中國大陸重慶一名外送員在大街上被刀刺傷，送醫不治。圖／擷自香港01

8月13日，中國大陸重慶市南岸區一名外送員在街上被刀刺傷，經急救後證實不治。由於近日外送員被逼下跪新聞引發網友關注，有網友懷疑是否是針對外送員群體。

不過，據當地警方通報，事發在13日下午3時40分許，40歲黃姓男子在南坪東路將37歲的前妻男友馮某（外送員）刺傷，事件疑似與感情糾紛有關。

8月13日，有網友發影片稱，重慶市南岸區一名外送員當街被捅倒地，引發關注。對此，8月14日，當地回應稱，確有此事。該外送平台官方客服也回應稱，已接到反饋，當晚就已跟進處理此事。

網友拍攝的影片顯示，一名身穿黃色上衣的男子倒在地上，胸前還有大片血跡，旁邊蹲著一位身穿黃色衣服的女子正嚎啕大哭，並撥打電話。影片發布者還配文「重慶兩外送員工，一名外送男子倒在血泊中，旁邊的女子在哭著報警」，並稱事發地位於南岸區雅典匯小區門口。

另一位網友拍攝的影片則顯示，現場已經拉起警戒線，路邊停放著警車，民警已經到場調查。

事發地附近一位商家透露，她當時看到一名身穿黃色衣服的男子受傷後倒在地上，行兇者同樣身穿黃色衣服。

據當地警方通報，事發在13日下午3時40分許，40歲黃姓男子在南坪東路將37歲的前妻男友馮某刺傷。

警方到場開展傷者救助和案件調查工作。馮某經搶救無效死亡，黃某已被刑事拘留。案件正進一步偵辦中。暫時未清楚作案原因，不排除與感情糾紛有關。

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文章授權轉載自《香港01》

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