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南方日報記者辱全紅嬋不跳水後像個白痴 南方發聲明：依紀嚴肅處理
南方報業傳媒集團昨15日晚發佈布聲明稱， 集團一名體育記者違規私自參加網絡連線節目，發表涉奧運健兒的錯誤言論。 集團對此高度重視，迅速組織開展調查， 將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。
聲明涉及是南方報業筆名艾晚的體育記者朱小龍，他在與體育同好進行連線直播的時候說了對全紅嬋不甚友善的批評，認為全紅嬋應對一些事務不太得體，包括：（全紅嬋）瘋瘋癲癲給德國運動員展示金牌；不怎麼愛學習，但意識到在國際賽場上要跟別人交流，酸她「也開始去學英語了哦」；以及「你（全紅嬋）作為一個人，長大了，不可能跳一輩子水，你不跳水以後像個白痴一樣能行嗎？」等。
這一番批評引來大批網友批判，有人說這記者又算是哪根蔥，有人說「老美紫薯精，他們鴉雀無聲，就會欺負國內金牌選手」。有人罵：「不會說英語就白痴？這是誰家的狗在吠？」
北京日報報導稱，此前，有網友爆料，南方日報某體育記者在直播連線時，發表涉全紅嬋的不當言論 ，引起網友不滿，很多網友要求該記者道歉。
但新華社發出對全紅嬋的專訪時，全紅嬋被問到：「想對當時（訓練）遇到困難的自己說什麼？」全紅嬋回答說：「你真牛啊，你能堅持到現在真狠吶！」
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