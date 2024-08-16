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南方日報記者辱全紅嬋不跳水後像個白痴 南方發聲明：依紀嚴肅處理

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國17歲跳水選手全紅嬋。新華社
中國17歲跳水選手全紅嬋。新華社

南方報業傳媒集團昨15日晚發佈布聲明稱， 集團一名體育記者違規私自參加網絡連線節目，發表涉奧運健兒的錯誤言論。 集團對此高度重視，迅速組織開展調查， 將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。

聲明涉及是南方報業筆名艾晚的體育記者朱小龍，他在與體育同好進行連線直播的時候說了對全紅嬋不甚友善的批評，認為全紅嬋應對一些事務不太得體，包括：（全紅嬋）瘋瘋癲癲給德國運動員展示金牌；不怎麼愛學習，但意識到在國際賽場上要跟別人交流，酸她「也開始去學英語了哦」；以及「你（全紅嬋）作為一個人，長大了，不可能跳一輩子水，你不跳水以後像個白痴一樣能行嗎？」等。

這一番批評引來大批網友批判，有人說這記者又算是哪根蔥，有人說「老美紫薯精，他們鴉雀無聲，就會欺負國內金牌選手」。有人罵：「不會說英語就白痴？這是誰家的狗在吠？」

北京日報報導稱，此前，有網友爆料，南方日報某體育記者在直播連線時，發表涉全紅嬋的不當言論 ，引起網友不滿，很多網友要求該記者道歉。

但新華社發出對全紅嬋的專訪時，全紅嬋被問到：「想對當時（訓練）遇到困難的自己說什麼？」全紅嬋回答說：「你真牛啊，你能堅持到現在真狠吶！」

南方日報記者朱小龍在連線直播時涉及對大陸跳水奧運金牌選手全紅嬋不當言論。圖為直播間截圖。 取自微博
南方日報記者朱小龍在連線直播時涉及對大陸跳水奧運金牌選手全紅嬋不當言論。圖為直播間截圖。 取自微博

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