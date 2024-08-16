匯聚海量美食 香港美食博覽開幕

香港貿發局主辦的美食博覽15日在香港會展中心開幕。連同同期舉行的美食商貿博覽、美與健生活博覽等，合共五個展覽共匯聚來自28個國家及地區、逾1800個展商參與。

中通社報導，特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺在開幕禮上致辭表示，博覽可體現香港一站式採購平台的策略性定位，不僅為貿易商和公眾展示海量美食、飲品等，還是一個專業的商業平台，為商家與國際買家和供應商建立聯繫，開拓新市場，進一步鞏固香港作為全球食品貿易樞紐的地位。

這次博覽亦匯聚大量大陸內地美食，當中不少提供現場試吃環節。

博覽首個主題日為「大江南北之旅」，匯聚廣東金牌佛跳墻、陝西洛川蘋果、遼寧海參、江蘇湯包、福建沙縣小吃等等，讓公眾品味「舌尖上的中國」，同時於現場提供零售，入場人士可根據需要購買。

首次參展的福建三明「廚神食品」公司總經理助理李如月表示，今次參展是期望藉助香港這一平台，除現場零售外，簽訂更多「B2B（企業對企業）」的訂單，同時宣傳自身品牌、觀望市場行情。公司帶來的產品，包括沙縣拌麵、拌粉、寬粉等等。展會首日，李如月感覺現場氛圍很好，人流量相對較大。