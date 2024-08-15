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香港明報籲專欄作家「知所分寸」：否則難保哪天危機降臨

中央社／ 台北15日電

香港明報總編輯今天致函專欄作家，表示明報在新時代的香港必須倍加慎重，請專欄作家要「知法守法，知所分寸」，「否則難保說不定哪天危機會降臨」。香港保安局長鄧炳強此前批評有媒體副刊的專欄作家文章，刻意抹黑政府。

明報專欄作家吳思諾15日在Instagram公布一封明報總編輯劉頌陽致時代版專欄作者的信件，表示「今天收到很溫馨的提示啊，真的非常感恩！」

信件顯示，劉頌陽提到，明報一向秉持「意見大可自由，事實不容歪曲」的理念辦報，「明報要在新時代的香港立身行道，發揮第四權角色，任重而道遠，必須倍加慎重。」

信中又表示，「懇請各位幫我們一把，今後下筆時務必再多一分謹慎，評論要基於準確的事實，知法守法、知所分寸，否則難保說不定哪天危機會降臨」。

鄧炳強9日出席「亞洲週刊」36週年酒會暨頒獎典禮致辭時，不直接點名指有媒體副刊的部分已離港專欄作家文章「以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者」。

他又指，有文章長期在字裡行間認同「黑暴」、美化「反中亂港」或因「黑暴」而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。

鄧炳強又指，「僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任」。

明報2022年起在副刊專欄的底部，備註「本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意」的聲明。

反中 專欄 社群 香港

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