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與1990年代日本相似？陸學者搖頭：相較之下大陸經濟環境更困難

中央社／ 台北15日電
野村證券首席中國經濟學家陸挺昨天表示，外界認為中國現在的經濟情況與1990年代的日本相似，但與中國相較，日本當時的地緣政治因素並不嚴重。中國現在面臨的環境，比1990年代的日本「也許是更加困難的」。圖／本報資料照片
野村證券首席中國經濟學家陸挺昨天表示，外界認為中國現在的經濟情況與1990年代的日本相似，但與中國相較，日本當時的地緣政治因素並不嚴重。中國現在面臨的環境，比1990年代的日本「也許是更加困難的」。圖／本報資料照片

野村證券首席中國經濟學家陸挺昨天表示，外界認為中國現在的經濟情況與1990年代的日本相似，但與中國相較，日本當時的地緣政治因素並不嚴重。中國現在面臨的環境，比1990年代的日本「也許是更加困難的」。

「2024博鰲房地產論壇」昨天在海南陵水舉行，會中的「博鰲鏗鏘行」單元以「我們是否會失去多少年？」為題邀請專家學者出席討論。綜合中國財經媒體報導，陸挺在發言時，作上述表示。

陸挺指出，中國的房地產如果有泡沫，如今的萎縮不僅是在大城市，實際上更多的是在中小城市，這與當時的日本很不一樣，中國的問題更多的是在住宅方面，不是當時日本的商業地產。當然，中國的商業地產現在也開始有些問題。

他表示，中國房地產還有著大量的「保交樓」問題。據他所知，日本1990年代並沒有嚴重的「保交樓」問題。而中國過去20、30年間，房地產業和財政體系緊密地綁在一起，而房地產業的萎縮也對整個中國財政體系帶來衝擊。

陸挺認為，中國在處理這些問題的時候，需要付出更多的努力，需要有更大的決心，需要靠創造力來因應這些問題。

陸挺直指，各界都說日本1990年代跟中國現在（經濟情況）相似，且指日本當年也有貿易戰。但他認為，日本當時的貿易戰是「比較純粹的貿易戰」，面對的地緣政治問題不嚴重，且當時反而是全球化「高歌猛進的時代」，所以日本在美國、歐洲等很多地方設廠沒有很大的問題。

他提到，相較於當時的日本，今天中國的企業要到海外發展，最後卻是到東南亞、墨西哥建廠，而去美國建廠的難度是很大的，沒有像日本企業那麼容易。

陸挺指出，目前這個時代，中國經濟希望透過中國企業「出海」，透過外貿來彌補國內需求的不足。但實際上，中國面臨的環境「遠遠要比日本複雜」。

陸挺表示，從這些角度來看，中國現在所面臨的環境，如果一定要綜合總結的話，他認為比日本1990年代「也許是更加困難的」。

同台出席的中國社科院研究生院城鄉建設經濟系教授陳淮直指，希望中國的媒體「不要人云亦云，不斷地傳播一些並不真實的信息」，要去看看哪些國家失去了20年、30年甚至40年；哪些並沒有真正失去；「看看日本今天的老百姓的生活、就業情況」。

陳淮提到，「日本失去了什麼」？到現在為止，日本的經濟是高品質的經濟，有誰說日本是低品質、粗放發展的？它的產業結構、技術研發能力是不是世界一流的？日本老百姓的生活是不是世界一流的？日本的保障制度、基礎設施到今天為止是不是世界一流的？

房地產 日本 經濟系 貿易戰

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