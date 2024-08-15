放寬大陸宗教人士入境？陸委會：意識到問題會適時調整

行政院長卓榮泰昨日在媒體專訪中，罕見拋出了歡迎大陸宗教信徒來台議題，但目前大陸宗教人士來台仍依循專案申請模式，疫情後許可率僅48%，就是否會放寬專案申請模式，陸委會對此坦承政府「確實有意識到這樣的問題，會做一些適時的調整」。

卓榮泰儘管拋出歡迎大陸宗教信徒來台，但內政部統計疫情後許可率僅48%，陸委會官網也顯示今年上半年「宗教教義研修」事由入境者僅64人次。本報記者詢問，政府是否會擬定放寬新冠疫情後設立的新規、大幅提高許可率，陸委會副主委梁文傑15日下午回應指出，目前大陸人士不管用宗教、用學術、用文化、用電影、演藝（事由）都一樣，進來就是要做審查，也會審查是否有黨政職務等，「它並不會成為一個特殊的樣態，也就是說不會有一個除外規定」。

他指出，宗教的部分其實狀況有些不太一樣，有一類為「宗教教義研修」，如天主教或是佛教團體，台灣在這方面有佛學院、神學院等等，我方會讓一些大陸的宗教人士，來台灣做比較長期的佛學或神學研習，大概是2到3年，這些人數會比較少；至於一般的類似像進香團、繞境團等等，人數就比較多，譬如最近三重先嗇宮「就有來不少人」。

據了解，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」當中，對於「宗教教義研修」的入境規定是須經由內政部民政司審查，至於「短期專業交流」（具備專業領域之大陸人民）則是「免送目的事業主管機關審查」，兩者規定都不如當前嚴格。

本報記者追問，當前專案申請的程序仍要求「必要性、不可替代性跟急迫性」，是否會放寬回到疫情前的常態性申請規範？梁文傑則回應，「隨著人數如果逐漸增多了，然後隨著兩岸的氣氛更為融洽一點，我們會去對現在的一些審查流程做一些比較簡化的設計」。他強調，還是要看具體的狀況，「但是我們確實也意識到這樣的問題，所以會做一些適時的調整」。

而卓揆歡迎宗教信徒來台的說法，是否等於政府認可大陸有宗教自由及宗教人權？梁文傑對此回應指出，在大陸，不管是哪一種宗教，其實都要歸口到宗教局，「宗教局其實也就是統戰部的一個單位」，我方希望能有自由的宗教交流，但對方未必是這麼想，「所以為什麼對所有宗教交流，還是需要有一個審查的程序」。

此外，就大陸男子阮芳勇駕駛快艇到淡水河，聲稱「投奔自由」，目前已被法官裁定續押，政府是否規劃他刑滿後的處理方式？

對此梁文傑回應，阮芳勇屬於「未經許可入國，也就是沒有經過我方的許可就進入我方的疆界裡面」。類似這樣的案子，標準程序是先用司法處理，目前檢方已經起訴，接下來就是進入法院，如果犯罪那就先服刑，俟司法程序完成，會再由主管機關研議處置方式，「目前討論這個議題還太早」。

而就大進滿88號洪姓船長的後續，梁文傑指出，該案違反（陸方）休漁期以及漁網的網目過細，依大陸的刑法是可以用刑事，也可以用拘役或罰金（處理），「目前還沒有確定是否只能夠罰金來處理，所以他還沒有辦法回來，相關的狀況我們都會掌握」。