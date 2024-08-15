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陸公安公布4起「飯圈」違法犯罪案例 示警詆毀謾罵運動員紅線

中央社／ 上海15日電
中國公安部關注巴黎奧運期間「飯圈」亂象起於桌球女單決賽，儘管兩人同為中國籍選手，當時社群平台一面倒地支持孫穎莎，另一邊則是持續地言論攻擊陳夢；這場賽事由陳夢勝出。新華社
中國公安部關注巴黎奧運期間「飯圈」亂象起於桌球女單決賽，儘管兩人同為中國籍選手，當時社群平台一面倒地支持孫穎莎，另一邊則是持續地言論攻擊陳夢；這場賽事由陳夢勝出。新華社

中國公安部今天公布4起體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例，發生在巴黎奧運期間，以此示警民眾，在社群平台詆毀、謾罵運動員被視作紅線，勿在網路空間攻擊詆毀他人或造謠。

「飯圈」一詞由英文單字fans衍生得來，由於與「飯」字諧音，於是有追星、追偶像等狂熱支持行為的群體圈子，又被稱作「飯圈」。中國體育領域近年有「飯圈化」走向，有支持者作出瘋狂地追逐、關注運動員的行為。

央視新聞15日報導，中國公安機關高度重視「飯圈」亂象，持續地與相關部門依法打擊相關領域違法犯罪行為。

在巴黎奧運期間，公安機關網安部門密切關注動態、加強作業，在今天公布4起體育領域「飯圈」違法犯罪典型案例。

北京公安機關偵辦賀姓民眾涉嫌詆毀案，其在社交平台發布詆毀桌球運動員和教練的資訊，依法對其採取刑事強制措施；廣東公安機關偵辦王姓民眾在社交平台辱罵、詆毀桌球運動員和教練一案，依法對其採取刑事強制措施。

山東、河北公安機關偵辦蓋姓民眾、徐姓民眾涉嫌網路暴力案。蓋姓民眾編造「5問XX」內容，質問某名巴黎奧運某項目冠軍；徐姓民眾接著轉發、傳播這篇文章，對於社會造成不良影響，分別對於2人行政處罰。

第4起案例為楊姓民眾在網路社交平台公開辱罵體操運動員，由於對於社會造成不良影響，河南公安機關依法對其予以行政處罰。

中國公安部強調，將繼續強化工作，依法嚴厲打擊涉及體育領域「飯圈」違法犯罪行為，提醒民眾，網路不是法外之地，切勿傳播謠言資訊或是攻擊詆毀他人。

中國公安部關注巴黎奧運期間「飯圈」亂象起於桌球女單決賽，儘管兩人同為中國籍選手，當時社群平台一面倒地支持孫穎莎，另一邊則是持續地言論攻擊陳夢；這場賽事由陳夢勝出。

公安 巴黎奧運 運動

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