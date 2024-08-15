中國7月新成屋價格再跌 政策難撐起市場信心

中國大陸游泳選手潘展樂在巴黎奧運100公尺自由式項目以46秒40打破世界紀錄，也引發中國大陸體育是否還是「舉國體制」的爭辯，潘展樂的確受「舉國體制」制度之惠，然而資本主義運作已逐漸參與中國運動員的崛起。 中國並未真正脫離舉國體制，但已有了企業贊助的另一隻腳，用兩隻腳走路。聯合報數位版「中國漫記」為讀者細數大陸體育「舉國體制」的發展史。

2024-08-15 08:00