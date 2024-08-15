中國7月新成屋價格再跌 政策難撐起市場信心
中國國家統計局最新統計數據顯示，7月70個大中城市新成屋銷售價格除了上海、西安較去年同期成長外，其他城市均為下跌；分析認為，官方祭出支持政策仍難撐起市場信心。
中國國家統計局15日發布「7月全國70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況」。數據顯示，70個大中城市7月新成屋銷售價格除了上海、西安較去年同期成長外，其他城市均為下跌；70個大中城市中古屋銷售價格年增率皆為負成長。
中國國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，從整體來看，7月新成屋銷售價格年減率有擴大態勢；一線城市（北京、上海、廣州、深圳）中古屋銷售價格下滑幅度則有所收斂。
王中華提到，7月一線城市新成屋銷售價格年減率4.2%，降幅較6月擴大0.5個百分點，北京、廣州、深圳分別下滑3.3%、9.9%、8.0%；上海則是上漲4.4%。二、三線城市新成屋銷售價格年減率分別為4.8%、5.8%，降幅均較6月擴大。
在中古屋銷售價格部分，王中華提到，7月一線城市中古屋銷售價格年減率8.8%，降幅收斂0.2個百分點，北京、上海、廣州、深圳各下降7.2%、5.6%、12.4%、9.8%；二、三線城市中古屋銷售價格年減率分別為8.2%、8.1%，降幅擴大。
路透社15日報導剖析，中國7月新成屋銷售價格資料顯示，官方一再地祭出降低貸款利率等支持房地產業的政策，仍未能穩定、恢復市場信心；中國房地產低迷正在阻礙經濟成長，北京設定年度經濟成長目標在5%左右，達成恐有難度。
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