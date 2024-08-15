搶攻愛情經濟 海青節兩岸婚慶婚戀平台啟動

正在福州舉辦的海峽青年節邀請兩岸青年聯誼的同時，也積極搭建兩岸婚慶婚戀產業合作平台。台灣婚慶產業聯盟總會長謝萬凰說，本次邀請了卅三位台灣青年，到大陸與卅三位當地青年一起學習、交流，除增進彼此的認識，也希望可以把台灣的婚禮文化帶過來。

第十二屆海峽青年節集中階段活動十一到十七日於福州登場。其中，由福建婚慶行業協會、台灣婚慶產業聯盟等搭橋合作的兩岸婚慶婚戀平台發布儀式，十四日下午在福州「閩江之心」愛情島舉行，兩岸青年並共同見證兩岸青年聯誼交友平台啟動、婚慶產業戰略合作簽約、兩岸婚戀交友聯誼基地及榕台婚姻服務基地授牌等儀式。

據了解，本次活動以過去高雄市府「愛情產業鏈」概念為靈感，邀請兩岸六十六位青年到福州進行文化與旅遊聯誼活動。謝萬凰說，活動過程中也安排婚慶婚戀產業的老師，為兩岸青年授課，並有相關產業參訪、交流活動等，希望讓兩岸婚慶文化進行交流、產業媒合。

他舉例，大陸善於透過直播帶貨、短影音平台為自身產業宣傳，此次也安排了這類課程，未來也會藉由線上課程和直播帶貨，讓兩岸的合作能夠延續。

在台灣從業了十三年的婚禮主持人王思思表示，她這次特意帶了台灣喜餅來和大陸朋友交流，同時教授口語表達、主持技巧，期待未來兩岸人才可以互相對接，共同組成團隊發展婚慶婚戀市場。

福建省婚慶行業協會理事長林德斌說，兩岸婚慶婚戀平台的發布，旨在融合更多有共識的單位及團體，打破地域局限，讓兩岸青年能更便捷的相愛相守，除提供線上交友、線下活動、法律諮詢、婚禮策畫等一站式服務，同時也將積極促進兩岸婚禮文化的交流與融合。

同日，海青節集中階段活動還舉辦第二屆兩岸直播創新體驗營和海峽兩岸霹靂舞大賽等。其中，直播創新體驗營邀請台灣廿所大學的卅五名學生，參訪ＶＲ實驗室並在福建理工大學進行直播課程學習，霹靂舞大賽則有四十名台灣青年參賽。