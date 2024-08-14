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大陸多地接連展開「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸多地接連展開「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」，圖為甘肅張掖8月13日發布的演練消息。（圖／取自中國張掖網訊）
大陸多地接連展開「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」，圖為甘肅張掖8月13日發布的演練消息。（圖／取自中國張掖網訊）

社交平台「Ｘ」知名帳號「李老師不是你老師」指出，近日，大陸全國多地組織開展「不明原因肺炎聚集性疫情應急演練」。實際搜索網上訊息確實發現，包括甘肅張掖、北京石景山區、浙江麗水、四川自貢、湖南岳陽、雲南騰沖等地，近期都曾先後舉行過「不明原因肺炎聚集性疫情處置應急演練」。

中國張掖網8月13日報導，「為進一步強化市縣區傳染病應急隊伍建設，提升衛生應急處置能力，科學高效應對各類突發公共衛生事件，近日，市衛生健康委、市疾控中心組織開展聚集性不明原因肺炎防控桌面推演，市縣區疾控中心50餘人參與演練。」

北京市石景山區衛生健康委員會8月7日也發布新聞稿指出，「近日，石景山區衛生健康委組織開展了2024年聚集性不明原因肺炎疫情防控應急演練活動，進一步強化轄區醫療衛生機構實戰意識，規範處置流程，確保在發生突發傳染病疫情時調度有方，反應迅速，處置得當。」

新聞稿指出，「演練模擬我區一家兩口陸續出現流感樣症狀，自行服藥3天無效，經專家會診後，報告聚集性不明原因肺炎疫情，分為疫情發現、疫情上報和應急準備、流行病學調查處置、病例轉運及後續信息報送、疫源地處理、密切接觸者管理、監督檢查七個場景，系統展示了應急處置的全過程。」

浙江麗水日報8月7日也報導，「近日，2024年麗水市疾控系統第二次『全盲實戰』應急演練舉行，來自市疾控中心和9縣（市、區）疾控中心共10支隊伍參加。」

報導稱，「此次『全盲實戰』應急演練以『不明原因肺炎』為主題，各疾控中心接到指令後，迅速集結應急隊伍，快速投入實戰狀態。流調隊立即奔赴醫院開展現場流行病學調查，向醫生、病人開展詳細流調；實驗室爭取在最短時間檢測致病菌找出致病元兇；消毒人員馬上趕赴現場進行消毒；隨後協同專家共同分析研判疫情風險，精準提出對策建議。」

北京市石景山區衛生健康委員會8月7日也發布新聞稿稱，近日開展聚集性不明原因肺炎疫情防控應急演練活動。（圖／截自北京市石景山區衛生健康委員會官網）
北京市石景山區衛生健康委員會8月7日也發布新聞稿稱，近日開展聚集性不明原因肺炎疫情防控應急演練活動。（圖／截自北京市石景山區衛生健康委員會官網）

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