江西九江／全豐花燈 民間藝術瑰寶

全豐花燈，被列入大陸國家級非物質文化遺產，是一種融合燈彩、小戲、舞蹈於一體的民間藝術，流行於九江市修水縣全豐鎮。主要特色是燈隊表演，具有濃厚民俗色彩。春節期間，鄉村各路花燈雲集，從初一發燈唱到元宵，喜氣洋洋。此外，做壽、上梁、婚嫁等重要日子，百姓也會請花燈來熱鬧一番。

全豐花燈又稱「下半本戲」，說唱均用道地的西鄉全豐土話，開場、前奏、間奏之節奏相同，唱詞多用「嘞」、「喲」等襯詞。器樂以打擊樂為主，有雲鑼、鑼、小鼓等，以胡琴、笛子、嗩吶伴奏。全豐花燈的曲目，情節簡單，常以單篇獨立存在，在連場演出時便組成一套故事，如花燈大連唱等。包括敘說美好愛情故事的「打戒指」、「十個月摘花等郎來」，祝福吉祥的「接狀元」、「拜壽」等。

全豐花燈，具濃厚民俗色彩。 圖／聯合報系江西九江傳真

表演形式是演員裝扮成生角、旦角、丑角三個行當，方步圓場，邊唱邊演，邊演邊舞邊耍燈。演出套路為丑角開場，再分別喲呵出旦、生角。隨後丑角一手扇蒲扇，一手推車。生角頭戴狀元帽，駕馬揚長鞭，時而與旦角逗趣，時而與旦角相勸。旦角則頭戴配飾，駕車邊歌邊舞。

全豐花燈，大陸國家級非遺。 圖／聯合報系江西九江傳真

其歷史可追溯至清朝。陰陽先生曹宗哲，看見全豐鄉的龍泉塅，「山脈巍峨，逶迤起伏，狀如蟠龍。」於是，便帶胞弟曹宗喆來此起業，於雙井之間建屋樹基，繁衍後代。清代嘉慶「義寧州志」載，「西鄉太學士、軍功六品曹定哲，年八十六，子三，孫十，曾孫十二，玄孫四，五世同堂。」曹定哲的孫子曹西平有子12人，皆唱花燈，號稱九把胡琴，興旺一時。

全豐鎮有20餘支花燈隊，最活躍的是塘城街、龍泉段、黃沙段、綠豆窩、黃袍衝、杉樹坪、上源等地。每支花燈隊均配有鑼鼓、服裝、道具等設備，演員最小的16歲，年長者約70餘歲。龍泉段1200多人，七成都會唱花燈，可見普及與受歡迎程度。主要傳承人曹澤民，祖宗三代都唱花燈。