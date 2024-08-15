江西九江／雲居山 一覽佛教、自然風光

雲居山景區位於九江市永修縣西南部，屬宗教遊覽、休閒觀光的山嶽型景區，山頂真如寺是佛教禪宗之曹洞宗發祥地。古往今來，雲居山以奇秀天成的自然風光，和歷史悠久的禪宗道場而聞名，享譽「雲嶺甲江右，名高四百洲。」、「冠世絕境，天上雲居。」

真如禪寺天王殿。 圖／聯合報系江西九江傳真

雲居山因山峰常年籠罩在雲霧之中而得名，真如寺坐落在雲居山之頂，周圍群峰環繞，狀如蓮瓣攢簇，形成「蓮峰簇簇繞華台，一缽中央倚鏡開。對寺面看雲捧出，當湖直逼海浮來。」意境。雲居山景區分為，蓮花城與百花谷。蓮花城景區是以千年真如禪寺為中心的佛教文化遊覽區，主要景點包括，真如寺、佛印橋、石床、談心石、明月湖、趙州關、虛雲塔院、眾高僧法塔、木魚石等。

真如寺，聞名天下。 圖／聯合報系江西九江傳真

真如寺始建於唐憲宗元和年間，曹洞宗傳人道膺禪師應邀住持，方使此寺聞名天下。在唐宋鼎盛時期，共有莊庵48所，僧眾千餘人，規模之大，全國罕見。明神宗萬曆二十年，北京萬佛堂住持洪斷，至雲居山修建真如寺，慈聖皇太后特賜千華盧舍那佛銅像，及紫衣法物和「大藏經」。直到清朝，真如寺興盛不衰，成為佛教禪宗重要寺院。

五龍潭，水聲若咆哮。 圖／聯合報系江西九江傳真

真如寺特色是「農禪並重」寺風。宋朝時，住持法如禪師提倡，「披蓑側立於峰外，引水澆蔬五老前。」明朝時，住持顓愚法師艱苦樸素，與眾同勞，深受愛戴。寺內保存南宋至明代出土珍貴文物，寺前留有佛印與蘇東坡的談心石，寺廟周圍有歷代僧塔二十餘座，是千百年來高僧圓寂寶地，僧塔之建築設計，堪稱中國僧塔典範。此外，還有唐代的白果樹，清康熙年間鑄造的千僧大鐵鍋。

雲居山，因雲霧籠罩而得名。 圖／聯合報系江西九江傳真

百花谷景區，以旖旎秀麗自然景觀、飛瀑流泉、崖洞幽谷為主，佛教文化景觀為輔。主要景點包括，弘覺道場、仙人足跡、觀音鏡、飛來石、石船、五龍潭瀑布、百花溪、石魚、石鼓等。五龍潭是由泉瀑經年累月沖石而成的5個天然深潭。第五潭名為火龍渦，是景區內最大瀑布，落差達80多公尺，奔騰咆哮，震耳欲聾。